Inter-Milan | parla l’ex rossonero Galli | “Tanta qualità”

Icardi senza limiti : 'Possiamo battere Milan e Barca. L'Inter è casa mia' : 'Vorrei vincere qualcosa con L'Inter, se si fanno le cose bene il premio può arrivare'. Così l'attaccante delL'Inter Mauro Icardi, a pochi giorni dal derby con il Milan. 'Potevo scegliere di andare ...

Inter-Milan in tv - quando si gioca e su che canale vederlo. Orario e probabili formazioni : Domenica 21 ottobre (ore 20.30) si giocherà Inter-Milan, l’attesissimo derby di Milano valido per la nona giornata della Serie A 2018-2019. Si preannuncia grande spettacolo allo Stadio San Siro per uno degli incontri di cartello del nostro campionato, la stracittadina del capoluogo meneghino regalerà come sempre grandi emozioni e si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante. Le due tifoserie sono molto calde per il big match, ...

Calciomercato Inter e Milan - Interessa un talento della Nazionale : Ausilio al lavoro per gennaio per battere sul tempo i rossoneri : Le prestazioni di Nicolò Barella in questa prima fase di stagione, oltre a farlo entrare nel giro della Nazionale con la cui maglia ha anche avuto modo di giocare da titolare sia contro l’Ucraina che contro la Polonia, lo hanno avvicinato alla definitiva consacrazione. Conseguentemente, è aumentato anche l’Interesse di alcuni top club della massima serie nei confronti del gioiellino del Cagliari. Negli ultimi giorni pare che ...

Verso il derby di Milano : ecco la formazione del Milan - Gattuso ha deciso l’11 che sfiderà l’Inter [GALLERY] : 1/13 Spada/LaPresse ...

Inter-Milan - tutto quello che c'è da sapere : Dov'è possibile guardare Inter-Milan? Inter-Milan è un'esclusiva di Sky Sport, in diretta dalle 20.30 su Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, anche sul digitale terrestre. Inter-Milan sarà visibile ...

Serie A - gli arbitri della nona giornata : Guida dirigerà Inter-Milan : Grande attesa per le designazioni arbitrali di questo turno di campionato, quello del derby di Milano che si giocherà domenica sera. L'arbitro scelto dal designatore Nicola Rizzoli per la sfida tra ...

Inter-Milan - Vecino : soltanto un affaticamento - resta in dubbio per il derby : Sospiro di sollievo per l'Inter, nessuna lesione per Matias Vecino : solo un affaticamento . Spalletti sorride, anche se il centrocampista nerazzurro - rimasto ai box con l'Uruguay durante la sfida ...

Inter-Milan - Ibrahimovic : “Derby partita speciale” : Domenica a San Siro si giocherà una delle partite più attese dell’anno: il derby tra Inter e Milan. Uno dei più grandi ad aver vestito entrambe le maglie, Zlatan Ibrahimovic, ha sottolineato ai microfoni di Sky Sport la bellezza della stracittadina, match pieno di fascino e pressioni: “Da ex interista e milanista, il derby sarà sempre un grande spettacolo, sarà bello vederlo da spettatore e giocarlo da giocatore. Spero che sia ...

Milan - Higuain : "Ora battiamo l'Inter. Icardi? Non parliamo..." : In questo momento, quando si parla di campo, il Milan è Gonzalo Higuain. Soprattutto con un derby, domenica la sfida con l'Inter, che bussa alla porta e che gli disegna un volto estremamente serio. Il ...

Inter-Milan - Ibrahimovic : 'Spero che vinca...' : Zlatan Ibrahimovic , attaccante ex Milan e Inter , parla a Sky Sport del derby di Milano: 'Da ex interista ed ex milanista, dio che il derby sarà sempre spettacolo, sia da tifoso che da giocatore. Spero che sarà una bella partita e che i tifosi si divertano. ...

Quote Inter-Milan : nerazzurri favoriti : Domenica 21 ottobre,alle 20:30 si giocherà il derby tra Inter e Milan. Attualmente divisi da 4 punti in classifica (ma il Milan deve recuperare la gara contro il Genoa), i due club meneghini si affideranno al talento dei rispettivi leader in attacco, gli argentini Icardi e Higuain, per portare a casa i tre punti in palio. L’Inter è chiamata ad un vero e proprio tour de force dopo le sei vittorie di fila che hanno rimesso in ...

Grande attesa per il derby di Milano : ecco la probabile formazione dell’Inter - Icardi con Lautaro? [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...

Derby non solo in campo - Inter e Milan si sfidano anche sul mercato : ecco l’obiettivo comune ai due club : Milan e Inter sono pronte a scatenare un’asta per Barella, giovane centrocampista del Cagliari già nel giro della Nazionale Domenica il Derby in campo, a gennaio quello sul mercato. Milan e Inter lavorano già in vista della finestra estiva, provando ad individuare i profili giusti per rinforzare le proprie rose. I due club Milanesi pare abbiano messo gli occhi entrambi su Nicolò Barella, giovane centrocampista del Cagliari arrivato ...

Inter-Milan - Milito sul derby : 'Spero che Lautaro sia decisivo. Temo Higuain e Suso' : Per fortuna prima non avevo mai avuto niente di importante e in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ho sentito subito un dolore incredibile. Sapevo già che era un infortunio che mi avrebbe ...