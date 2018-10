Inter | il Santos insiste per Gabigol | proposto lo scambio con Sasha RUMORS

Blastingnews

: Inter Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui nessuna trattativa” - #Inter #Gabigol: #presidente #Santos: - zazoomblog : Inter Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui nessuna trattativa” - #Inter #Gabigol: #presidente #Santos: - zazoomblog : Inter Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui nessuna trattativa” - #Inter #Gabigol: #presidente #Santos: - zazoomnews : Inter Gabigol: il presidente del Santos: “Con lui nessuna trattativa” - #Inter #Gabigol: #presidente #Santos: -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Continua ad esserci tanta incertezza intorno al futuro dell'attaccante brasiliano Gabriel Barbosa, detto, di proprieta' dell'ma in prestito in Brasile alda dicembre 2017. E con la maglia di questo club il giocatore, classe 1996, sembra rinato tanto da essere ora in testa alla classifica marcatori del campionato con diciannove reti. Il prestito scadra' a dicembre quando terminera' la stagione calcistica in Brasile ma ilfara' di tutto per convincere l'a far restarein prestito. Tra le ipotesi prospettate al club nerazzurro anche un possibilecon gli attaccanti Henrique e. Ilvuole tenereGabriel Barbosasembra rinato in terra brasiliana e con la maglia delha sicuramente rivalutato il proprio cartellino dopo un anno e mezzo a dir poco discutibile prima con la maglia dell'e poi con quella del ...