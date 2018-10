huffingtonpost

: #Migranti È finito in carcere, a distanza di un mese e mezzo, l'aggressore di Fredrick Omonzokpria, il ragazzo nige… - TgrSicilia : #Migranti È finito in carcere, a distanza di un mese e mezzo, l'aggressore di Fredrick Omonzokpria, il ragazzo nige… - HuffPostItalia : Insultato e picchiato per il colore della pelle vicino a Sondrio, senegalese in ospedale - messamau : RT @TgrSicilia: #Migranti È finito in carcere, a distanza di un mese e mezzo, l'aggressore di Fredrick Omonzokpria, il ragazzo nigeriano, i… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Prima l'hannoper il. Poi l'hanno preso a calci e pugni fino a mandarlo in. Vittima dell'ennesimo episodio di razzismo undi 28 anni, Mame Serigne Gueye, aggredito a Morbegno ().L'episodio è avvenuto attorno alle 2 di notte di sabato 13 ottobre. Il migrante stava andando al lavoro, in un panificiocittà, quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani che hanno cominciato a insultarlo per il. Il 28enne ha perso l'equilibrio ed è caduto a terra. Il cellulare che aveva con sé ha subito danni ma funzionava ancora e il giovane, sanguinante al volto, è riuscito a chiamare i carabinieri, che ora indagano sull'episodio.Gli aggressori sarebbero stati individuati grazie anche alle riprese delle telecamere di sorveglianza.