Inps | come ottenere il codice PIN e chi può richiederlo

Legge 104 - come presentare domanda all’Inps : Per presentare la domanda all’Inps per ottenere i vantaggi della Legge 104/92, è necessario seguire una procedura precisa. Tutto inizia con la richiesta di un certificato medico, detto certificato SS3, dal quale emerge l’esistenza di un handicap (nel certificato è indicata anche la sussistenza d’invalidità e l’eventuale non autosufficienza, oltre allindicazione di altre eventuali patologie, come cecità e sordità). Il certificato ha un suo ...

Inps - visite fiscali : quando l’assenza è giustificata e come comunicarla : l’assenza alle visite fiscali Inps è un’argomento che interessa molti lavoratori, pubblici e privati, iclusi i docenti della scuola. E’ bene sapere, che nonostante chi è in malattia debba rispettare gli orari di reperibilità stabiliti dall’Inps, vi sono casi in cui l’assenza si considera giustificata. Quali sono questi casi? Inps, casi in cui l’assenza alle visite fiscali è giustificata Di seguito elenchiamo i casi in cui ...

PostePay Inps Card 2018 : voucher per lavoro occasionale e carta prepagata - come funziona? : PostePay INPS Card è stata ideata nel 2004 dalla collaborazione tra l’INPS e le Poste Italiane. Si tratta di un servizio pensato appositamente per i pensionati che è completamente gratuito e permette a chi ne usufruisce di farsi caricare la pensione direttamente su questa Card, la quale funziona esattamente com una carta prepagata. Il cliente può decidere se incassare l’intera rata della pensione o soltanto una parte di essa, semplicemente ...

Concorso Inps 967 posti - prove scritte il 20 settembre : come prepararsi : La data delle due prove scritte del Concorso Inps si avvicina: si terranno giovedì 20 settembre e potranno accedere tutti i candidati che hanno superato con successo la preselezione e quelli esonerati dallo svolgimento. Il Concorso Inps è stato indetto per selezionare 967 persone addette al ruolo di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1. Vediamo ora come funziona l’iter selettivo e come prepararsi al meglio al ...

Concorso Inps - il 20 settembre le due prove scritte : come prepararsi e cosa studiare - Informazione Fiscale : ... anche in questo caso i candidati dovranno rispondere ad una serie di domanda a risposta multipla sulle seguenti materie : scienza delle finanze; economia del lavoro; principi di economia; diritto ...