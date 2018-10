Infortunio Dybala | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante

Infortunio Dybala - le ultime sul problema al ginocchio : Infortunio Dybala, il calciatore della Juventus è uscito malconcio dall’incontro dell’Argentina contro il Brasile: le ultime Infortunio Dybala, il calciatore della Juventus è uscito malconcio dalla gara della sua Argentina contro il Brasile. La Joya, nel momento del cambio al 57′ minuto di gioco, ha chiesto subito del ghiaccio ai medici dell’Albiceleste per apporlo sul ginocchio destro. Ebbene, sembrerebbe non ...

Juventus - Infortunio al ginocchio per Dybala durante Brasile-Argentina : L’Argentina è stata sconfitta per 1-0 in amichevole contro il Brasile per via di un gol realizzato in pieno tempo di recupero con un colpo di testa dal difensore centrale dell’Inter Joao Miranda. Ma a preoccupare i tifosi della Juventus al termine di questa partita non è di certo la sconfitta dell’Albiceleste, quanto piuttosto quello […] L'articolo Juventus, infortunio al ginocchio per Dybala durante Brasile-Argentina ...

Infortunio Dybala - problemi per l’attaccante della Juventus : Infortunio Dybala – La Juventus è reduce dal successo in campionato contro il Sassuolo, vittoria che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare in classifica, si è sbloccato anche Cristiano Ronaldo che adesso si candida ad essere sempre più leader. Contro i neroverdi in campo anche Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha riportato un Infortunio, nel dettaglio una contusione al piede sinistro, durante ...