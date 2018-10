meteoweb.eu

: Influenza: Siti, utilizzare per ogni fascia di età il vaccino più appropriato - GoSalute : Influenza: Siti, utilizzare per ogni fascia di età il vaccino più appropriato -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) “I dati di sorveglianza sull’raccolti nelle ultime stagioni invernali dimostrano che non tutti i vaccinili sono uguali, e per massimizzare la protezione offerta dalla vaccinazione va utilizzato perdi età ilpiù appropriato”. È quanto sostengono gli esperti della Società italiana di igiene () riuniti in occasione del Congresso nazionale che si svolge a Riva del Garda. “Dal momento che nelle ultime due stagionili c’è stato un importante ‘mismatch’ (mancata corrispondenza) tra il ceppo di virus B compreso nei vaccini trivalenti e ceppo B prevalente nella circolazione invernale lo scorso inverno il 97% dei ceppi B era di lineage Yamagata mentre nei vaccini trivalenti era inserito il solo lineage Victoria- spiega Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene dell’Università degli Studi di ...