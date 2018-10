Industriali lombardi capofila d' opposizione

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi tiene a precisarlo: "Il clima sociale e culturale del voto del 4 marzo non chiede alle imprese di mettere in campo forme diai partiti e al governo. Noi tifiamo per l'Italia, non per questo o per quello". Ma l'elenco di critiche e proposte, indirizzato al governo gialloverde durante l'assemblea generale dell'associazione in corso a Milano, assomiglia in tutto e per tutto a un manifesto dell': dalla bocciatura della manovra alla gestione della querelle con Autostrade; dalla sfida all'esecutivo sul destino di Alitalia, fino alle olimpiadi.Riguardo alla legge di Bilancio, Bonomi sostiene che "il dividendo che si ricerca è quello elettorale e non della crescita. Non conosciamo i dettagli, ma abbiamo già pagato un prezzo alto per modalità con cui il governo è arrivato al def", ha aggiunto, "se il ...