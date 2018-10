India | tra pochi giorni l’inaugurazione della statua più alta al mondo GALLERY

In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pietre contro un gruppo di donne che cercavano di entrare in un tempio sacro : Fuori dal noto tempio induista di Sabarimala, nel sud dell’India, una folla di fedeli ha lanciato pietre e oggetti contro un gruppo di donne induiste impedendo loro di entrare nel tempio, uno dei più sacri della religione indù: diverse persone The post In India una folla di induisti ha lanciato oggetti e pietre contro un gruppo di donne che cercavano di entrare in un tempio sacro appeared first on Il Post.

La vigilia della stagione è tradizionalmente l'ultimo momento possibile per trovare degli accordi sulle estensioni di contratto, in particolare quelle dei giocatori in uscita dal contratto da rookie.

Il violento ciclone Titli ha investito la costa orientale dell'India: ha danneggiato molte capanne di fango e sradicato alberi e pali della luce, costringendo all'evacuazione circa 300mila persone. Il dipartimento meteorologico indiano ha reso noto che il ciclone ha colpito le zone costiere nell'est dello Stato di Orissa con venti fino a 150 km/h. Le scuole sono state chiuse, mentre sono stati ridotti i collegamenti aerei

quanto vale una strada in India? Almeno 55mila alberi: lo ha decretato il governo dell'Uttar Pradesh, nel nord dell'India, che sta per abbattere 55mila alberi ad alto fusto, per realizzare una nuova strada, definita "di importanza strategica". La notizia, rivelata dall'agenzia di stampa IANS, che ha avuto accesso al documento riservato con il quale il governo affida al Dipartimento dei lavori pubblici l'avvio

I Lakers di LeBron Jame stendono Sacramento al termine di un match ricco di spettacolo ed emozioni, vittoria anche per Indiana contro Houston Non sono mancate le emozioni nelle due gare di presason Nba che hanno caratterizzato la notte italiana, nel corso della quale Lakers e Indiana fanno la parte del leone contro Sacramento e Houston. Ottima la prestazione dei giallo-viola che, trascinati da LeBron James, non danno scampo ai Sacramento

Non tutti conoscono la Indian, il marchio di motociclette americano più antico di Harley-Davidson che ha vissuto i suoi fasti nella prima metà del Novecento. Ma il passato è sui libri di storia, mentre il presente è stato svelato a Intermot, il Salone di Colonia dedicato alle due ruote. Qui Indian va oltre il custom dove sta di casa e presenta la FTR1200, una roadster dallo spiccato carattere, pensata per piacere anche i motociclisti del

Nel nuovo formato della Coppa Davis, l'Italia dovrà qualificarsi per la fase finale di novembre affrontando l'India in trasferta dal 1 al 2 febbraio, solo due giorni di gara con due singolari sabato,

A preoccupare l'India è stata soprattutto la progressiva espansione delle relazioni sino-maldiviane dall'economia alla difesa: è in progettazione... Le Maldive, a 700 chilometri dall'arcipelago

corsa contro il tempo per soccorrere il velista Abhilash Tomy, gravemente ferito e alla deriva al largo delle coste Australiane: era impegnato nel giro del mondo in solitaria del Golden Globe. Secondo quanto riferisce la BBC, verrà raggiunto da un peschereccio francese. L'albero dell'imbarcazione si è rotto a causa di una tempesta nell'Oceano Indiano. "Quello che sappiamo è che il peschereccio francese Osiris dovrebbe

corsa contro il tempo al largo della costa Australiana occidentale per soccorrere Abhilash Tomy, velista indiano che partecipa alla Golden Globe, ferito e in serie difficoltà. L'imbarcazione di Tomy è stata danneggiata da una Violenta tempesta, con venti a 70 nodi e onde alte fino a 14 metri, ed il 39enne è rimasto ferito gravemente alla schiena: è immobilizzato e non può bere né mangiare. La Golden Globe è una gara di navigazione in

GE Transportation fornirà alle ferrovie indiane treni ad alimentazione mistra diesel-elettrica . Lo ha annunciato la compagnia che è parte del conglomerato statunitense General Electric,

