Incredibile in Serie A | un’altra inchiesta sul calcio italiano | coinvolta una big

Le notizie del giorno – Caos Incredibile in Serie C - Cristiano Ronaldo escluso : Le notizie del giorno – E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni ed ammende, classifiche stravolte e conseguenze ben più pesanti dei punti di handicap. Nel mirino le fideiussioni presentate da alcuni club e che avrebbero dovuto garantire l’iscrizione al campionato. Inizialmente erano ben 10 i club coinvolti nella vicenda: Arzachena, ...

Serie A – Prima vittoria casalinga per il Parma : gol Incredibile di Gervinho : Parma super nella quinta giornata di Serie A contro il Cagliari: gol incredibile di Gervinho Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardini’, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2′ della ripresa. In classifica gli emiliani ...

Incredibile in Serie B : il Tar boccia se stesso - si va avanti a 19 squadre (forse) : RIPESCAGGI Serie B- Ennesimo colpo di scena: sono revocati i decreti cautelari monocratici con i quali il Tar del Lazio sabato scorso ordinò il riesame delle posizioni delle società Ternana e Pro Vercelli ai fini di un possibile ripescaggio in Serie B. Con due nuovi provvedimenti, il presidente della prima sezione ter del tribunale amministrativo, ha revocato la precedente decisione, fissando il 26 settembre la camera di consiglio per la ...

Ripescaggi Serie B e Serie C - l’Incredibile decisione sui ricorsi : adesso i campionati rischiano di fermarsi [DETTAGLI] : Ripescaggi Serie B – E’ andata in scena nella giornata di oggi una nuova clamorosa vicenda che riguarda il campionato di Serie B, una decisione sui Ripescaggi che può essere considerata come una ‘sentenza’ definitiva. La decisione del Tribunale Federale Nazionale della Figc è stata quella di rinviare la discussione sul ricorso presentato dal Catania al 28 settembre, una scelta che è arrivata per accorpare tutti i ...

Bufera Serie B - la motivazione della sentenza è Incredibile : non è ancora finita - pronti nuovi ricorsi : “La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro”: Sono le importanti dichiarazioni di Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia dello sport che conferma la notizia anticipata dall’Ansa. “Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega ...

Incredibile in Serie B : campionato a 22 squadre - ecco le squadre ripescate [NOMI e DETTAGLI] : RIPESCAGGI Serie B- E’ caos totale nel campionato di Serie B: la competizione è già iniziata ma sembra che si vada verso un torneo a 22 squadre. Secondo SportItalia le ripescate sarebbero Pro Vercelli, Siena e Ternana. Escluso il Catania. Non sono esclusi altri colpi di scena. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Incredibile in Serie B: campionato a 22 squadre, ecco le squadre ripescate [NOMI e DETTAGLI] ...

Incredibile in Serie B - Cosenza-Verona non si gioca : “campo non praticabile” : La partita tra Cosenza ed Hellas Verona non si disputerà per effetto della decisione del direttore di gara Il direttore di gara dell’incontro tra Cosenza ed Hellas Verona ha deciso di rinviare la gara a causa di un manto erboso impraticabile. “La partita tra Cosenza ed Hellas Verona – ha comunicato il club calabrese – non sarà disputata a causa della decisione assunta dal direttore di gara che non ha ritenuto ...

Serie B - Benevento-Lecce 3-3 : rimonta Incredibile dei sanniti - Coda pareggia nel finale : ... aveva palesato un filo di preoccupazione rivelatosi tremendamente giusto: perché alla fine, a Benevento, il giro di giostra chiamato Lecce dà tutte le sensazioni esistenti al mondo. E dall'horror ...

Serie B : vittoria Venezia - pari Palermo. Incredibile pari del Pescara contro la Cremonese [FOTO] : 1/29 Foto Paola Garbuio/LaPresse 25 agosto 2018 Venezia (ve) ...

Incredibile Serie A - caos totale a pochi giorni dall’inizio : campionato a 21 squadre? Il Crotone non ci sta e chiede la riammissione in sovrannumero : E’ caos tra Serie A e Serie B, in particolar modo nelle ultime ore novità importanti per quanto riguarda il massimo campionato italiano, non è da escludere un torneo a 21 squadre. Continua infatti la battaglia del Crotone che nelle ultime ore ha chiesto la riammissione in Serie A in sovrannumero dopo il caso plusvalenze fittizie del Chievo con il Cesena. Ecco il comunicato del club. “Facendo seguito a tutta la pregressa ...