Incidente a Vittoria | scontro autocarro scooter

Marc Marquez - GP Thailandia 2018 : “Obiettivo lottare per la vittoria. Lorenzo e l’ Incidente ? L’ho chiamato - ognuno ha la sua idea” : Marc Marquez è ormai lanciatissimo verso la conquista del Mondiale MotoGP 2018 e proverà ad avvicinarsi all’obiettivo durante il GP di Thailandia che si correrà nel weekend sul nuovo tracciato di Buriram. Il centauro della Honda, reduce dalla vittoria di Aragon, partirà con i favori del pronostico ed è pronto per una nuova annunciata battaglia con le Ducati. Lo spagnolo vorrà sicuramente dettare legge come ha fatto trasparire nella ...

Incidente mortale in piazza Vittoria : BOLZANO . Tragico Incidente questo pomeriggio, attorno alle ore 17, in piazza Vittoria . Secondo le prime informazioni una donna di 40 anni è stata centrata da un camion all'altezza delle strisce ...

F1 - Villeneuve a muso duro contro la Mercedes : “una vittoria davvero deludente. Vettel? L’Incidente è colpa sua” : L’ex pilota canadese ha criticato il modo in cui la Mercedes ha portato a casa la vittoria a Monza, non risparmiando nemmeno Vettel A Jacques Villeneuve non è andato giù il modo in cui la Mercedes ha vinto il Gp di Monza, a non convincere il canadese è stato l’ordine di scuderia dato a Bottas, sacrificato per rallentare Raikkonen. Photo4/LaPresse Un comportamento che il commentatore di Sky Sport Italia ha commentato ...