Inchiesta Diciotti | Salvini attacca i giudici | Chiudetela qui e lasciatemi

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente (2) : (AdnKronos) - Secondo il Tribunale dei ministri di Palermo l'ordine arrivato dal Ministero dell'Interno di bloccare sulla nave Diciotti della Marina Militare gli oltre 150 migranti, tra cui donne e bambini, sarebbe giunto in acque di competenza territoriale di Catania e non a Lampedusa, come aveva s

Caso Diciotti : Inchiesta su Salvini - Tribunale ministri Palermo incompetente : Palermo , 18 ott. (AdnKronos) - Il Tribunale dei ministri di Palermo non ha la competenza territoriale per occuparsi dell'indagine a carico del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Gli atti passeranno adesso al Procuratore di Palermo Francesco Lo Voi, che successivamente le dovrebbe inviare al Tribu

Diciotti - non si trovano gli ordini scritti : si sgretola Inchiesta su Salvini : L'indagine sul caso Diciotti potrebbe bloccarsi e saltare definitivamente. Il nodo da sciogliere riguarda la mancanza di ordini scritti da parte del Viminale. Non un dettaglio da poco. Di fatto mancherebbero le basi per procedere con l'indagine e l'inchiesta potrebbe rivelarsi un clamoroso buco nell'acqua per il pm Patronaggio. Come riporta il Messaggero all'appello tra le carte mancherebbero proprio gli ordini scritti che sarebbero arrivati ...