Incendio in via Majorana a Roma | 2 persone denunciate

Mede - Incendio su treno che trasporta propilene : evitata esplosione/ Pavia - due persone intossicate : Mede, incendio su treno che trasporta propilene: evitata esplosione. Ultime notizie Pavia, due persone intossicate: decisivo l'intervento dei vigili del fuoco(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 22:40:00 GMT)

Milano - Incendio in via Chiasserini - Scavuzzo : "Non dovevano esserci rifiuti nel capannone" : "I rifiuti" nel capannone della Ipb Srl di via Chiasserini a Milano "non dovevano esserci". Lo ha detto il vice sindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che questo pomeriggio ha fatto un sopralluogo insieme ...

Spaventoso Incendio - conseguenze sulle persone. Ferma la circolazione ferroviaria. Non è il primo caso in Italia. La situazione : Un vasto incendio è scoppiato nella serata di domenica a Milano, in un capannone in via Chiasserini, in una zona tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. Il rogo è divampato intorno all’ora di cena, circa le 20:30. Le fiamme riguardano un capannone colmo di rifiuti. I soccorsi non sono stati semplici a causa della temperatura è molto alta. L’area è rimasta molto pericolosa fino a tarda notte e ciò non ha consentito ai vigili del fuoco – ...

Vastissimo Incendio in via Chiasserini a Milano : fiamme visibili da chilometri : Un incendio di importanti proporzioni è scoppiato domenica sera intorno alle 20.30 a Milano, in via Dante Chiasserini, tra Quarto Oggiaro e Bovisasca. Le fiamme sono altissime, a diversi metri dal ...

Pavia - Incendio capannone di Corteolona : 6 arresti. Smantellata rete di traffico illecito di rifiuti : I carabinieri forestali del gruppo di Milano e di Pavia e della compagnia carabinieri di Stradella (Pavia) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, 5 italiani e un rumeno, di età compresa tra i 40 ed i 55 anni, ritenuti i responsabili, a vario titolo, dei reati di incendio doloso, gestione illecita di rifiuti, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Le indagini, dirette dalla Direzione ...

Milano. Maurizio Rossi morto nell’Incendio divampato in via Moroni : Maurizio Rossi, 78 anni, è morto a Milano nell’incendio divampato all’interno del suo appartamento, in via Giovanni Battista Moroni 12.

Uta. Incendio in una palazzina di via Santa Maria : un morto : Un Incendio in una casa di Uta ha provocato la morte di un uomo. E’ successo in una palazzina di via

Trento - allarme Incendio in via Calepina : Trento . allarme incendio alle 13 di oggi a Trento, in via Calepina. I vigili del fuoco permanenti sono intervenuti nel palazzo dove si trovano gli studi degli avvocati De Bertolini. A prendere fuoco ...

Incendio in una sala parrucchieri di Scicli : in via Fermi : Ammontano a circa 2 mila euro i danni dell'Incendio divampato sabato sera in una sala parrucchieri in via Fermi a Scicli. Indagano i carabinieri.

Via Fiasella - Incendio in un negozio di hamburger : Tags: cronaca fiamme in un negozio genova notizie in evidenza notizie liguria via Fiasella vigili del fuoco Precedente

Conselve. Incendio in via Padova : morti Rosa Lamberti e Angelo Volpi : Sono morti abbracciati alle 2.30 in via Padova a Conselve, madre e figlio, vittime del rogo divampato nella loro abitazione.

Via Dante : dopo l'Incendio - Atc verifica l'agibilità degli alloggi : Una delle zone danneggiate dal rogo Sono in corso accertamenti sull'agibilità della porzione di stabile di via Dante dove, nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha creato pesanti disagi, ...

Incendio via Dante : nella notte cantine a fuoco : Incendio via Dante: intorno a mezzanotte e mezza, al civico 87. Tre persone portate al pronto soccorso per controllo dopo aver respirato il fumo. Incendio Via Dante: nella notte cantine a fuoco Il ...