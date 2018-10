Incendi Milano | Regione | diossine sopra norma ma non pericolose

Milano : Arpa - valori di diossina alterati dopo l’Incendio : Una “parziale alterazione della qualità dell’aria” dopo l’incendio scoppiato a Milano in via Chiasserini lo scorso 14 ottobre. E’ quanto emerge dai dati dell’Arpa diffusi dopo le analisi sui valori delle diossine e dei furani. “Durante le prime fasi dell’incendio, il valore della concentrazione totale delle diossine e dei furani (PCDD-DF) è risultato pari a 0.5 picogrammi per metrocubo, in termini di ...

Incendi Milano : primi esami "tranquillizzanti" - diossina oltre la norma ma non pericolosa : Il valore delle diossine registrato sul luogo dell’Incendio nella ditta di rifiuti in via Chiasserini 21 a Milano, è di 0,5 picogrammi per metro cubo. A riferirlo è l’assessore all’Ambiente della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. Che ha precisato che secondo l’Oms “quantità in misure superiori a 0,3" devono essere "respirate per un anno continuamente per ...

Incendio Milano : no alla psicosi da mascherina - “è inutile” : L’Incendio nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano sta sprigionando odore acre che si avverte in varie zone della città. I farmacisti che lavorano nelle zone limitrofe al rogo che si è sviluppato la sera del 14 ottobre sono ben chiari: “La questione è capire cosa brucia e come attrezzarsi, non spostarsi sulla psicosi da acquisto di mascherine. Da noi nessuno le ha chieste, e se lo avessero fatto li avremmo dissuasi perché ...

Incendi : odore acre in molte zone di Milano - pm nomina esperto per l’analisi dei rifiuti bruciati : L’Incendio nel deposito rifiuti di via Chiasserini a Milano sta sprigionando odore acre che si avverte in varie zone della città. La Procura di Milano ha nominato un consulente per analizzare la dinamica e per capire quali rifiuti erano stati stoccati nel capannone andato a fuoco domenica scorsa. La nomina del consulente è stata disposta nel fascicolo per Incendio colposo coordinato dal pm Donata Costa. Sul maxi rogo indaga anche la Dda di ...

Incendio Milano - presidente municipio 9 : “Stare poco all’aria aperta - tenere le finestre chiuse” : “I responsabili di Arpa ed Ats, in attesa dei primi risultati piu’ approfonditi, ci dicono di usare in modo precauzionale, le solite accortezze: di stare poco all’aria aperta, tenere le finestre chiuse e non mangiare gli ortaggi coltivati negli orti urbani“: lo ha scritto in un post su Facebook Giuseppe Lardieri, presidente del municipio 9, in riferimento all’Incendio scoppiato la sera del 14 ottobre in un deposito ...

Incendi Milano : il pm dispone una perizia sui rifiuti : Il pm di Milano Donata Costa ha disposto una perizia per accertare quali rifiuti siano bruciati nel rogo divampato domenica scorsa all'interno del capannone della Ipb Italia nella zona nord di Milano, ...

Incendio a Milano e pericolo diossina. Ecco che cos’è : Ben 16mila metri cubi di materiale carbonizzato. È questo finora il bilancio dei rifiuti bruciati nell’Incendio di un capannone di via Chiasserini, alla Bovisasca (quartiere della zona Nord di Milano), cominciato nella sera del 14 ottobre e non ancora terminato. Più precisamente, i vigili del fuoco e Protezione civile stanno provando a spegnere le fiamme, che ancora continuano a bruciare generando una nube nera irrespirabile che si sta ...

Incendio Milano - prosegue lavoro Vdf : ANSA, - Milano, 18 OTT - Proseguono a Milano le operazioni di spegnimento del rogo che ha distrutto un capannone nella periferia nord della città in cui erano state ammassate tonnellate di rifiuti. I ...

Milano - Incendio a Quarto Oggiaro : rogo in fase di spegnimento - “nessuna situazione critica” : “Finalmente l’incendio è in fase di spegnimento“: lo ha dichiarato Michele Camisasca, direttore generale di Arpa Lombardia a Rtl, in riferimento al rogo di via Chiasserini, zona Bovisasca-Quarto Oggiaro, a Milano. “I nostri strumenti non hanno rilevato nessuna situazione critica” per le sostanze inquinanti pericolose per l’ambiente e la salute. “I tecnici Arpa non sono degli irresponsabili, se dicono che ...

L'Incendio a Milano - stop cinese all'immondizia straniera. La plastica è ormai un'emergenza : I cinesi l'hanno chiamata operazione yang laji , spazzatura straniera. È il blocco imposto nel luglio 2017 dal Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese a 24 materiali da riciclo: plastica, ...

Milano - maxi Incendio - in campo la Protezione civile : «Un picco di diossina nell'area del deposito» : È già buio quando cade l’ultimo pilone del capannone sotto i colpi del braccio meccanico. Ma l’incendio di via Chiasserini, alla Bovisasca, non è ancora finito dopo tre giorni. Spente le fiamme nel primo, rimangono altri due depositi che ancora ardono. I vigili del fuoco lavorano senza sosta, usano una «pinza» per demolire le travi pericolanti e portare via i rifiuti che domenica sera hanno iniziato a bruciare. --Stracci, plastica e gomma, 16 ...