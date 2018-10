Incendi | meteo favorevole a inquinamento

Previsioni Meteo Inverno 2018-2019 - la tendenza stagionale di AccuWeather : per l’Italia si prospetta una stagione anomala per “caldo - Incendi e siccità” : Previsioni Meteo Inverno 2018-2019 – Un’instabile stagione invernale sarà dominata da potenti tempeste di vento e tempo umido dalle Isole Britanniche al Nord Europa. Nel frattempo, le aree dal Portogallo meridionale alla Spagna, al l’Italia e alla Penisola Balcanica possono attendersi periodi di tempo mite/caldo per tutto l’ Inverno . Questa, a grandi linee, la situazione delineata da AccuWeather , autorevole centro Meteo rologico statunitense, ...

Previsioni Meteo Autunno 2018 - la tendenza stagionale di AccuWeather : tempeste e nubifragi in Italia - caldo dal Regno Unito all’Ucraina e rischio Incendi in Scandinavia : Dopo un’estate calda per gran parte dell’Europa occidentale e parti delle Isole Britanniche, il caldo continuerà a farsi sentire anche in Autunno. Condizioni di caldo e tempo asciutto terranno la Scandinavia in grande allerta per gli incendi per tutta la stagione, mentre dall’Italia alla Grecia i Meteorologi di AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense, prevedono un cambiamento verso condizioni più umide. caldo fino ad ottobre ...