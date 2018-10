Inaugurata ' La Casa del Supereroe'

Inaugurata la “Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy [GALLERY] : Taglio del nastro alla ”Casa delle Farfalle” con showcase della collezione speciale “150anni” by Freddy Esiste uno spazio speciale a Desio, in provincia di Milano: è la “Casa” della Squadra Nazionale Italiana di Ritmica che ha visto ‘la posa della sua prima pietra’ il 30 Settembre del 2016 e che è stato inaugurato mercoledì 5 Settembre 2018 alle ore 13 alla presenza non solo di una rappresentanza importante di atleti e tecnici ma anche del ...