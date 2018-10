Mettiti in viaggio per trovare un lavoro con Unicredit : Mancano pochi giorni per inviare la domanda di iscrizione al customer journey, letteralmente viaggio del cliente, che si terrà il 13 e il 14 novembre , a Milano . L'iniziativa è riservata a 30 ...

In viaggio con Adele - Alessandro Haber mattatore assoluto in una commedia on the road : C’è un attore che non ha mai avuto l’attenzione cinematografica, e lo spazio in scena, che merita. Alessandro Haber, 71 anni, 50 anni di carriera, da Avati a Bellocchio passando per Monicelli e Tornatore, torna nelle sale italiane il 18 ottobre con In viaggio con Adele. Affiancato da Sara Serraiocco, Haber si ritaglia un ruolo che forse non ha mai avuto così integro e rispettabile in tutta la sua filmografia, se non in quel La vera vita di ...

Conto alla rovescia per il lancio di BepiColombo : è la prima missione europea su Mercurio - un lungo viaggio tra grandi sfide e “passaggi ravvicinati” : E’ previsto alle alle 03:45 ora italiana (01:45 GMT) del 20 ottobre 2018 il lancio della missione BepiColombo su Mercurio, a bordo di un Ariane5 dalla base europea di lancio di Kourou, nella Guyana francese, BepiColombo è uno sforzo congiunto tra l’ESA e l’agenzia spaziale giapponese, JAXA. È la prima missione europea su Mercurio, il più piccolo e meno esplorato pianeta del sistema solare interno, e la prima ad inviare due ...

In viaggio con Adele di Alessandro Capitani al cinema dal 18 ottobre : Sara Serraiocco e Alessandro Haber sono i protagonisti del film “In viaggio con Adele”, primo lungometraggio di Alessandro Capitani, e film di pre-apertura della Festa del cinema di Roma 2018. Haber è Aldo Leone, attore teatrale burbero, anaffettivo, pieno di fobie, ansie e paure. Ha un’agente, Carla (interpretata da Isabella Ferrari) con la quale saltuariamente fa sesso (anche se non vuole che si sappia) e sogna da sempre di fare un film al ...

Benoît Ducos racconta il viaggio dei migranti verso la Francia/ Roberta Rei incontra la guida alpina (Le Iene) : Roberta Rei si occupa del viaggio attraverso le Alpi che alcuni migranti compiono per provare ad arrivare in Francia. L'inviata de Le Iene incontra Benoît Ducos, la guida alpina francese.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Salvini oggi a Mosca - in viaggio 'privato' contro le sanzioni : Mosca, 17 ott., askanews, - Giornata strana per gli equilibri diplomatici italiani e per le politiche sanzionatorie europee nei confronti della Russia: il vice presidente del Consiglio e ministro ...

Animal House. viaggio nelle confraternite americane 40 anni dopo : Fullscreen01/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")02/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")03/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")04/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American Fraternity: An Illustrated Ritual Manual")05/12 Foto di ANDREW MOISEY (dal libro "The American ...

In viaggio con Adele film al cinema : cast trama recensione e curiosità : In viaggio con Adele è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 18 ottobre 2018. La pellicola diretta da Alessandro Capitani ha come protagonistiAlessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari, Patrice Leconte. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE In viaggio con Adele film al cinema: cast e ...

Victoria 2/ Anticipazioni quarta puntata : viaggio con il marito Albert negli splendidi Highlands della Scozia : Victoria 2, Anticipazioni quarta puntata: attentato alla vita della Regina mentre Drummond muore per salvare Peel che, scosso, si dimette dall'incarico di primo ministro.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 21:15:00 GMT)

In viaggio verso Bratislava con tre buste piene di droga : Gli agenti della IV ZONA Polizia di Frontiera - Settore di Tarvisio, durante un controllo a bordo di un bus proveniente da Firenze e diretto a Bratislava, hanno sequestrato di 5.600 grammi di sostanza ...

Ulisse - su Rai 1 Alberto Angela racconta il "viaggio senza ritorno" degli ebrei verso i Lager : per non dimenticare : La memoria è il più potente vaccino contro gli abissi della Storia. È una puntata che abbiamo preparato pensando a voi, che siete più giovani e che in tantissimi ci seguite sui social. Perché spetta proprio a voi, giovani, prendere il testimone di questo capitolo incomprensibile della Storia per consegnarlo, integro, a chi verrà dopo di voi. Affinché la tragedia dell’Olocausto (così come tante altre tragedie della storia) venga ricordata ...