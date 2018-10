In tre giorni le vendite fisiche e digitali di Call of Duty | Black Ops 4 hanno superato

Grande Fratello Vip - il dramma di Fabio Basile : 'tre giorni di vita - pelle e ossa' - il segreto svelato : Al Grande Fratello Vip è il momento delle confessioni, a cui si lascia andare anche Fabio Basile , il quale ha raccontato alle Donatella un bruttissimo episodio della sua infanzia. 'Non sono mai ...

Juve - i cento giorni di CR7 : tre mesi da star : Reti, assist, applausi, l'espulsione in Champions e l'accusa di stupro: il primo "bilancio" italiano di Ronaldo

Roma - per Perotti stop di tre settimane. Karsdorp fermo per 10 giorni. Pellegrini 'Felice del nuovo ruolo' : Roma - A Trigoria sono rientranti tutti i nazionali, ma per Di Francesco le cattive notizie arrivano da chi non si era mosso da Roma. Diego Perotti e Rick Karsdorp infatti non ci saranno sabato all'...

Vela – Rolex Middle Sea Race : tre giorni al via - in gara anche Giovanni Soldini con Maserati Multi 70 : Maserati Multi 70 dovrà sfidare altri 5 team nella categoria MOCRA, tra cui il diretto rivale PowerPlay (ex Concise 10), il MOD 70 inglese di Peter Cunningham con skipper Ned Collier Wakefield Mancano tre giorni al via della 39a edizione della Rolex Middle Sea Race, che vedrà 149 barche tagliare la linea di partenza alla Valletta, a Malta, sabato 20 ottobre alle ore 11.00 locali (9.00 UTC). Maserati Multi 70 dovrà sfidare altri 5 team ...

Aria irrespirabile e puzza di fumo a Milano a tre giorni dall'incendio di un deposito in periferia : Dalla Stazione Centrale a piazza Duomo, si sente ancora forte l'odore di fumo in numerose zone di Milano. È la conseguenza dell'incendio scoppiato la sera del 14 ottobre nella ditta IPB di via Chiasserini tra Quarto Oggiaro e la Bovisasca.Dalla periferia nord, il vento ha portato verso sud - e quindi verso il centro della città - la puzza molto simile a quella della plastica bruciata sprigionata dalla colonna di fumo che si ...

Dieta proteica per dimagrire in tre giorni : La Dieta proteica dei tre giorni promette di far dimagrire fino a un chilo in tre giorni. Si basa sul consumo di carni bianche, frutta e verdura.

Sky Arte Festival - la due giorni a Palermo ha coinvolto oltre 5 mila persone : Con mille tremolanti lucine che hanno acceso il palco del Teatro Al Massimo venerdì sera, Brunori Sas con la sua emozionante interpretazione dell’album di Lucio Dalla “Come è profondo il mare”, ha dato il via allo Sky Arte Festival. L’evento di Sky il 12 e 13 ottobre ha “invaso” la città di Palermo con musica, Arte, incontri, concerti proiezioni e tante iniziative, per le affascinanti vie ...

Hanno lavorato senza sosta per tre giorni nel fango : i 9 vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione : I vigili del fuoco di Olbia impegnati nell'alluvione. Sono 9 i vigili del fuoco, specializzati in calamità naturali , partiti da Olbia per prestare soccorso nel sud Sardegna, in seguito all'alluvione ...

Scuola digitale protagonista per tre giorni in Calabria : ... gaming e gamification, creatività , arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering , , inclusione e accessibilità, BYOD e App per la Scuola, STEM , Scienza, Tecnologia e Matematica , , ...

Castelbuono - tre giorni per la la XII edizione di Funghi Fest : Degustazioni, show cooking, mostre, convegni, musica e spettacoli, percorsi didattici, visite guidate, tutto il meglio che può offrire l'autunno madonita per celebrare il più noto ed apprezzato dei ...

Migranti : oltre 7 mila fermati in 7 giorni a confini Turchia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Formula E - si avvicina il debutto della Nissan : appuntamento fissato a Valencia per tre giorni di test : Prima azienda giapponese in assoluto a entrare nella Formula E, Nissan mette in campo una lunga esperienza maturata grazie alle vendite di oltre 365.000 esemplari Nissan LEAF dal 2010 Nissan debutta in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test prestagionali per il campionato ABB FIA Formula E. Il team e.dams di Nissan svolgerà tre giornate di prove presso il circuito Ricardo Tormo di Valencia in ...

Milano : alghe e rifiuti - tre giorni di pulizie straordinarie in Darsena : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Tre giorni di pulizie per la Darsena di Milano. Si è concluso lo scorso giovedì l’intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e taglio delle alghe, iniziato martedì 9 e deciso dal Consorzio Est Ticino Villoresi in accordo con l’amministrazione comunale. La pulizia

tre giorni per la scuola in Campania - 6mila studenti e 30 scuole coinvolte - : ... l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Città della Scienza. Nel corso della manifestazione momenti di approfondimento con importanti esponenti del mondo delle istituzioni e della scuola si ...