In The Witcher 3 è possibile avvistare una nave fantasma

Thronebreaker : The Witcher Tales si presenta con un nuovo video gameplay : CD Projekt Red si presenta un nuovo interessante filmato di gioco riguardante Thronebreaker: The Witcher Tales, la nuova avventura GDR ambientata nel mondo di The Witcher.Nel video gameplay possiamo vedere il primo atto del gioco, e viene messo in risalto sia il comparto narrativo che quello esplorativo, così come anche i combattimenti basati su match di carte.Il video è stato inoltre commentato da Paweł Burza (Community Manager), il quale ...

Serie TV di The Witcher : Geralt - Ciri e Yennefer prendono vita in delle fan art che ritraggono gli attori : Mentre si discute del possibile villain che sarà al centro della Serie TV di Netflix dedicata a The Witcher, con degli indizi che puntano verso il mago Vilgefortz, non si può che parlare del cast dell'opera.L'annuncio delle attrici che interpreteranno i ruoli chiave di Yennefer e Ciri e di buona parte del cast non è di certo passato inosservato e molti fan si stanno schierando tra scettici, delusi e ottimisti. Fino a quando non vedremo gli ...

The Witcher : la serie Netflix sarà fedele alle radici della saga : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo, Geralt di Rivia, nato dalla penna di Andrzej Sapkowski, e in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la showrunner, Lauren S. Hissrich, ha voluto ribadire come la ...

The Witcher : la serie Netflix rimarrà ben salda alle sue radici : Come ben saprete Netflix è al lavoro sull'attesissima serie TV dedicata allo Strigo nato dalla penna di Andrei Sarpovski, ed in occasione di un'intervista lo showrunner della serie si lasciato andare in qualche interessante anticipazione, riporta Comicbook.Come avete visto la produzione ha rivelato il cast principale, siamo dunque all'inizio delle riprese. Ebbene la Showrunner Lauren S. Hissrich ha voluto ribadire come la serie di The Witcher ...

«The Witcher» : ecco chi interpreterà Ciri e Yennefer - : «The Witcher» è una fiaba epica che segue le avventure di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri che lotta per trovare il suo posto in un mondo in cui le persone si rivelano spesso più malvagie dei ...

Il mago Vilgefortz sarà il villain della serie TV Netflix di The Witcher? : Dopo avervi rivelato ufficialmente buona parte del cast tra cui anche i personaggi chiave di Ciri e Yennefer, torniamo a parlare della serie TV di The Witcher realizzata da Netflix per concentrarci su una questione molto importante: il villain.Chi sarà il villain principale della serie o quanto meno di questa prima stagione? Come segnalato da Comicbook un casting script trapelato su Reddit potrebbe fare chiarezza. Si tratta di un dialogo ...

The Witcher : il cast al completo della serie fantasy : The Witcher cast & news – Finalmente rivelati tutti gli attori che faranno parte della serie Tv fantasy tratta dal best seller dal titolo omonimo. Nei giorni scorsi erano stati diffusi i primi nomi, ma ora sappiamo il cast di The Witcher al completo. Chi vedremo e quali saranno i personaggi? Scopriamoli insieme. The Witcher cast e personaggi Direttamente da Into The Badlands, l’attire Freya Allan interpreterà la Principessa di ...

Serie TV The Witcher : ecco chi interpreterà Ciri e Yennefer : Dopo settimane e settimane di attesa, di polemiche e di violente proteste che hanno costretto alcuni rappresentati della produzione ad abbandonare i social network, sembra che sia arrivato il momento di scoprire chi interpreterà Ciri, Yennefer e altri importanti personaggi di The Witcher nella Serie TV di Netflix attualmente in lavorazione.A rivelare i nomi dei nuovi membri del cast è stata la stessa showrunner Lauren Schmidt Hissrich, che nel ...

The Witcher - ecco il cast della serie fantasy : The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast della serie fantasy The Witcher, annunciato il cast ...

Braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...

Continua il braccio di ferro tra Sapkowski e CD Projekt RED : il creatore di The Witcher chiede $16 milioni : Che il rapporto tra Andrzej Sapkowski, il creatore di The Witcher e autore dei romanzi dedicati all'universo di Geralt di Rivia, e i videogiochi non sia di certo idilliaco è cosa ormai risaputa. Ce n'eravamo già accorti quando su queste pagine avevamo pubblicato una lunga intervista in cui lo scrittore si era definito "stupido" per aver rifiutato una percentuale sui guadagni dei giochi di CD Projekt RED accettando invece di vendere i diritti di ...

Disponibili i preordini di Thronebreaker : The Witcher Tales ed un nuovo teaser! : CD PROJEKT RED, creatori della serie di videogiochi di The Witcher, annunciano il lancio dei preordini per Thronebreaker: The Witcher Tales - una nuova avventura ambientata nell'universo dell'ammazza-mostri Geralt of Rivia."Thronebreaker è quasi tra noi e ne siamo davvero felici" ha dichiarato Marcin Iwiński, cofondatore di CD PROJEKT. "Ciò che inizialmente doveva essere l'avventura single-player per un gioco di carte multigiocatore è ...

Thronebreaker : The Witcher Tales - prova : ... che dopo aver completato un breve tutorial ci mette a disposizione la prima delle cinque, enormi mappe rappresentanti ognuna una regione del mondo di The Witcher. L'avventura inizia a Lyria, ma ...

Thronebreaker : The Witcher Tales - prova : Esplorando i corridoi dell'imponente edificio nei sobborghi di Varsavia che CD Projekt RED ha reso il suo quartier generale, si respira un'atmosfera speciale. Buona parte dei 600 impiegati si occupa ora di Cyberpunk 2077, non propriamente una produzione di serie B, ma tra le stanze della struttura The Witcher è tuttora una presenza costante, anche se sono trascorsi alcuni anni dall'uscita di Wild Hunt che ha dato un punto al franchise. È ...