In quanto tempo è stata distrutta Pompei?

Paola Frizziero - quanto tempo : le nuove foto (a più di 10 anni da Uomini e Donne) : “Se sono sparita è perché ho intrapreso una strada diversa, ho seguito la fede e la mano di Dio, sempre. Alcuni colleghi mi hanno informata di questo Instagram e mi sono iscritta, anche se ancora non ci ho capito una mazza. Ricordatevi della Paola di oggi, non di quella di dieci anni fa. Io ringrazio ogni giorno le persone perché ancora oggi c’è gente che mi abbraccia, mi stima e mi vuole bene, nonostante tutto. Nonostante sono sparita ...

Bollette - per quanto tempo vanno conservate? : Le ricevute attestano un avvenuto pagamento e, come tali, occorre tenerle con sé per un determinato periodo: tutte le...

Abolizione del passaggio all’ora legale in Europa - qual è l’iter legislativo e quanto tempo ci vorrà : Pochi giorni fa, il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha annunciato che a breve inizierà l'iter per l'Abolizione della direttiva che impone il cambio da ora solare a ora legale nei paesi europei. Ma, esattamente, qual è l'iter che la proposta di Abolizione dell'ora legale dovrà affrontare per l'approvazione definitiva?Continua a leggere

Sapere quanto tempo passiamo sulle app ce le farà usare meno? : Scopri quanto tempo trascorri sui social network, fallo responsabilmente. Le grandi piattaforme fanno a gara a chi prima introduce strumenti di monitoraggio dell’attività online in termini di minuti e ore. Prima Facebook con al fianco l’immancabile Instagram, poi anche YouTube: tutti offrono agli utenti la possibilità di quantificare la propria attività online e di essere avvisati al superamento di un limite stabilito. Ancora prima ...

YouTube ci dirà quanto tempo passiamo a guardare video : YouTube ha annunciato che introdurrà una nuova funzione che permetterà agli utenti di sapere quanto tempo hanno trascorso a guardare video. Basterà attivare l’opzione apposita dal proprio account: selezionandola comparirà una finestra dove saranno mostrati i minuti o le ore The post YouTube ci dirà quanto tempo passiamo a guardare video appeared first on Il Post.

quanto tempo avete passato su YouTube? Una nuova funzione ha la risposta : Il numero dei video pubblicati su YouTube continua a crescere e con lui anche le ore che gli utenti passano davanti allo schermo […] L'articolo Quanto tempo avete passato su YouTube? Una nuova funzione ha la risposta proviene da TuttoAndroid.

Anche YouTube ti dice per quanto tempo guardi i video : (Immagine: YouTube blog) Anche YouTube segue Facebook, Apple e Google e testa uno strumento per dirci quanto tempo passiamo online. In questo caso specifico le app per Android e iOS terranno conto delle ore in cui guardiamo video, per salvaguardare ciò che in inglese viene chiamato Digital wellbeing, ossia un sano e ponderato utilizzo delle risorse e delle applicazioni offerte dalla rete. Non a caso Digital Wellbeing è Anche il nome del ...

Ecco quando e per quanto tempo bisogna alzarsi dalla sedia per evitare il rischio diabete e tumori : Secondo uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, c’è una semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà: alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. Brevi periodi di attività ripetuti regolarmente ridurrebbero le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che ...