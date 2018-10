In memoria di Ara Guler Nelle sue fotografie tutta la malinconia di Istanbul

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 ottobre 2018) E’ morto ieri, 17 ottobre, ail fotografo Ara. Era nato a Beyoglu, un sobborgo di, nel 1928 da genitori armeni ed aveva appena compiuto novant’anni. Per professione Araera un fotoreporter, ed ha pubblicato immagini su molti quotidiani e con agenzie prestigiose quali la Magnum; ma questa definizione è riduttiva. Araconsiderava se stesso un documentarista ed uno storico ed ha ritratto l’evoluzione didurante gli ultimi sessant’anni; e le sue immagini sono quelle di un grandissimo artista, dotato di una fine sensibilità e di un grande affetto pere per la sua popolazione. Il libro più famoso di Arasi intitolae raccogliescattate tra gli anni 50 e 90 del secolo scorso, tutte in bianco e nero. La prefazione del libro è del premio Nobel per la Letteratura Orhan Pamuk. Molte...