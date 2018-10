In Giappone si va a scuola di pianto per superare lo stress

dilei

: A volte mi vengono in mente delle cose di tempo fa come quando uscii da scuola e lessi che Jimin era caduto dal pal… - yougotnojambae : A volte mi vengono in mente delle cose di tempo fa come quando uscii da scuola e lessi che Jimin era caduto dal pal… - simostefanini : A parte il pianto esplosivo di Sailor Moon che comunque mi sembrava pertinente, quanto sono avanti in Giappone, che… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Il periodo storico che stiamo vivendo è particolarmenteante, ma fortunatamente ci sono isi che pensano sempre a tutto. Qual è la malattia del nostro secolo? L’ansia. Un tempo non era così. Non perché la generazione precedente alla nostra vivesse meglio, ci mancherebbe. Ma l’incertezza che caratterizza gli anni Duemila e i Millennials è una perla rara che un domani sarà studiata nei libri di storia. Trovare lavoro è difficile, e quando lo si trova è malpagato. È impossibile mettere da parte qualcosa in più che non siano duecento euro ogni tre mesi (se tutto va bene) e come se non bastasse le relazioni tra le persone sono sempre più difficili. Insomma, vivere con l’ansia è una cosa normale nel 2018. Tanto che sono moltissime le persone che si rivolgono a psicologi e terapeuti per provare a stare meglio. Forse la soluzione a questi drammi ce l’ha data il, come ...