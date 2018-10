In auto col coltello a serramanico | fermato al posto di blocco

Lavori in autobrennero : stop ai veicoli sulla tratta Pegognaga - Mantova. Le date : Programmati nuovi Lavori in Autobrennero con interdizione del traffico: dalle 22.00 di giovedì 18 ottobre alle ore 06.00 di venerdì 19.10.2018 non si potrà circolare da Pegognaga a Mantova Sud su ...

Opel Combo Life tra i sei veicoli finalisti di autobest 2019 : Il nuovo modello Opel è stato scelto tra i sei finalisti da una giuria internazionale composta da 31 giornalisti

A colori o in bianco e nero? Ecco come nascono le tinte delle automobili : L'ispirazione può arrivare da qualsiasi campo della società, dall'arte, alla musica, allo sport; l'importante è essere ottimi osservatori e sapere interpretare le nuove tendenze. Tuttavia, non sempre ...

Google Maps mostrerà anche la posizione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche : Le auto elettriche sono sicuramente un tema caldo al giorno d’oggi, poiché stanno uscendo molti modelli e tante grandi compagnie stanno andando verso questa direzione. Ovviamente le auto elettriche hanno anche tanti vantaggi, di cui leggi di più...

autostrada dei parchi - viaggio tra i viadotti incriminati. I residenti di Bussi : “Colpa della mancata manutenzione” : Quello di Bussi (Pescara), sulla a25 Roma-Pescara, è il viadotto più lungo dell’Autostrada dei parchi, con 2620 metri. Le telecamere dell’Ansa sotto il viadotto riprendono il cattivo stato dei piloni, con ferri esposti e cemento corroso. I residenti della zona che si dicono affatto tranquilli sulle sue condizioni e sulla sua tenuta. E qualcuno sostiene che se ora sono ridotti così è colpa della mancata manutenzione negli ...

Manovra - polizze Rc auto : ecco le province del Nord più colpite dagli aumenti : La novità, nel caso, sarà contenuta nel decreto legge omnibus che accompagnerà la Manovra. Si punterebbe a realizzare una vecchia ambizione di molti dei guidatori che viaggiano in zone “critiche” del paese in termini di sinistrosità e truffe, ossia stabilire che, per chi si trova in prima classe di bonus-malus, le tariffe siano uguali su tutto il territorio nazionale...

Schianto sull'A5 - un camion e due auto coinvolti : quattro feriti Aosta - La mattinata di oggi - mercoledì 17 ottobre - si è aperta con un ... : La mattinata di oggi, mercoledì 17 ottobre, si è aperta con un violento incidente sull'autostrada A5 in direzione di Aosta, poco prima dello svincolo per Verrès. Ad essere coinvolte, attorno alle 5.15,...

auto : a settembre immatricolazioni in calo in Europa - -23 - 4% - ; Fca -31 - 4% : A settembre le immatricolazioni di nuove Autovetture nell'Unione europea , Europa dei 28 piu' Efta, sono diminuite del 23,4%. Lo rende noto l'Acea , European Automobile Manufacturers' Association, ...

auto - settembre nero per le immatricolazioni in Europa. Giù anche FCA : settembre nero per il mercato dell'Auto in Europa dopo il balzo registrato ad agosto . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto, ACEA,, nel mese in esame le ...

Rc auto equa in manovra - i dubbi : ecco chi potrebbe colpire e in che modo : Uno dei punti più controversi e preoccupanti della manovra è quello relativo alla Rc auto 'equa' , così come da intenzioni del governo. Una norma che potrebbe aprire un caso, soprattutto se non si ...

Milano - è allarme sassi contro le auto in corsa : 'Sono viva per miracolo - mirano alle persone' : Insomma, una sorta di azione dimostrativa della criminalità per imporsi sulle strade del quartiere. Il lancio di sassi finora non ha fatto vittime solo grazie ai riflessi pronti degli automobilisti ...