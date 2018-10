In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra Moscovici ne parlerà con Tria e

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018) C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. Lacon la richiesta disul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierreè in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni, il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e in serata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Il giro ditra le autorità italiane - domattina l'incontro con il governatore di Bankitalia Ignazio Visco - sarà occasione per esporre ladella Commissione. Missiva che è solo un'apertura di interlocuzione con Roma sui conti pubblici e in particolarescelta del governo italiano di considerare un deficit al 2,4 per cento del ...