Ilaria Cucchi | Dal generale Nistri uno sproloquio contro chi ha rotto il muro

huffingtonpost

: La sua colpa per l'aggressore? Aver disegnato il volto di Ilaria Cucchi #LeIene - redazioneiene : La sua colpa per l'aggressore? Aver disegnato il volto di Ilaria Cucchi #LeIene - SkyTG24 : Trenta incontra Ilaria Cucchi: 'In tanti dobbiamo chiedere scusa' - Agenzia_Ansa : Caso #Cucchi, #Trenta: 'In tanti dobbiamo chiedere scusa'. Ilaria: 'Mi sono sentita accolta dallo Stato' -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) "Dalmi sarei aspettata non dico le scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante. Ma non 45 minuti diCasamassima, Rosati e Tedesco", con queste parolecommenta l'inche ha avuto il 17 ottobre, con ildell'Arma dei Carabinieri, Giovanni. "Come a dire - ha continuato - che gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere ildi omertà nel mio processo non sono degni di continuare ad indossare la divisa che io amo e che rispetto". L'intraè avvenuto alla presenza del ministro della difesa, Elisabetta Trenta."Ilavrà sicuramente le sue ragioni - ha continuato - ma perché dirlo a me, a noi, in questa occasione. In un processo in cui stanno emergendo gravissime responsabilità siamo sicuri che vi sia proprio ...