Ilaria Cucchi contro il generale Nistri | Vuole punire i carabinieri che hanno

Cucchi - la sorella Ilaria dopo incontro con il generale Nistri : “Da lui sproloquio contro i carabinieri che hanno parlato” : Promuove il colloquio con la ministra Elisabetta Trenta. Boccia, invece, quello con il comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri. A ventiquattro ore dal faccia a faccia, Ilaria Cucchi commenta l’incontro al ministero della Difesa. “Le mie aspettative non sono andate deluse”, dice la sorella di Stefano Cucchi riferendosi al colloquio con la ministra. Ilaria ha spiegato che ha preferito non intervenire direttamente ...

Ilaria Cucchi : "Dal generale Nistri uno sproloquio contro chi ha rotto il muro dell'omertà" : "Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico le scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante. Ma non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco", con queste parole Ilaria Cucchi commenta l'incontro che ha avuto il 17 ottobre, con il generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. "Come a dire - ha continuato - che gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di ...

Il ministro Trenta si stringe attorno a Ilaria Cucchi : "Chi ha sbagliato pagherà" : Un incontro che difficilmente avrebbe potuto immaginare anche solo qualche giorno fa. Ilaria Cucchi è stata invitata al ministero della Difesa per confrontarsi direttamente con il comandante dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri, e la ministra Elisabetta Trenta. Il confronto, definito "emozionante" da Trenta, è avvenuto nel cuore del potere militare italiano, al Circolo degli Ufficiali, tra quadri antichi, lampadari sontuosi, ...

Caso Cucchi - incontro tra la sorella Ilaria e la ministra della Difesa Trenta : “Dobbiamo chiedere scusa in tanti” : È durato quasi un’ora l’incontro a palazzo Baracchini tra la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, il comandante dei Carabinieri, generale Giovanni Nistri, e Ilaria Cucchi. Al termine dell’incontro, soltanto la ministra ha rilasciato dichiarazioni alla stampa, spiegando che questa scelta è stata condivisa anche dal comandante Nistri e dalla stessa sorella di Stefano Cucchi: “Sono felice che Ilaria abbia accettato l’incontro che le ho ...

Cucchi - la ministra Trenta incontra Ilaria : "In tanti dobbiamo chiedere scusa" : Io credo che la politica debba unire, e non dividere". la ministra ha poi tenuto a precisare: "E' stato un momento emozionante, in cui mi sono ritenuta direttamente coinvolta" All'incontro con Ilaria ...

