Ilaria Cucchi contro il generale Nisti | “L’Arma vuole colpire chi ha parlato” 

Cucchi - la sorella Ilaria dopo incontro con il generale Nistri : “Da lui sproloquio contro i carabinieri che hanno parlato” : Promuove il colloquio con la ministra Elisabetta Trenta. Boccia, invece, quello con il comandante generale dei carabinieri, Giovanni Nistri. A ventiquattro ore dal faccia a faccia, Ilaria Cucchi commenta l’incontro al ministero della Difesa. “Le mie aspettative non sono andate deluse”, dice la sorella di Stefano Cucchi riferendosi al colloquio con la ministra. Ilaria ha spiegato che ha preferito non intervenire direttamente ...

Ilaria Cucchi : "Dal generale Nistri uno sproloquio contro chi ha rotto il muro dell'omertà" : "Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico le scuse, perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante. Ma non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima, Rosati e Tedesco", con queste parole Ilaria Cucchi commenta l'incontro che ha avuto il 17 ottobre, con il generale dell'Arma dei Carabinieri, Giovanni Nistri. "Come a dire - ha continuato - che gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di ...

Ilaria Cucchi : da Nistri uno sproloquio : 17.44 "Dal generale Nistri mi sarei aspettata non dico delle scuse,perché avrebbe potuto essere per lui troppo imbarazzante,ma certo non 45 minuti di sproloquio contro Casamassima,Rosati e Tedesco,come a dire,ho pensato,che gli unici tre pubblici ufficiali che hanno deciso di rompere il muro di omertà nel mio processo non sono degni di continuare ad indossare la divisa che io amo e rispetto". Lo ha detto Ilaria Cucchi. Sicuri che ci sia ...