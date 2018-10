Il trofeo del mare | lo studio e l' educazione Taranto

Rally – Lorenzo Sardelli ci riprova : al via del trofeo Maremma : Il 24enne pisano di Forcoli, il prossimo fine settimana tornerà di nuovo al volante della Peugeot 208 R2 della Effemme Autosport, con l’obiettivo di proseguire la striscia di grandi risultati ottenuti in questo 2018 e siglare il tris di successi in categoria R2B Terzo impegno stagionale per Lorenzo Sardelli, questo fine settimana, al 42. Trofeo Maremma, a Follonica (Grosseto), gara che correrà per la prima volta, di nuovo al volante ...

Maria De Filippi da sfoggio delle sue doti da tennista : in coppia con Bonolis vincono il trofeo. Guarda il VIDEO : Maria De Filippi, 56 anni, è apparsa in perfetta forma al Foro Italico di Roma dove ha dato sfoggio L'articolo Maria De Filippi da sfoggio delle sue doti da tennista: in coppia con Bonolis vincono il trofeo. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vela - trofeo dell’Odio – Trionfa ‘Diavolasso’ della scuderia Ac&e-Sicurplanet : “Diavolasso” della scuderia velica “Ac&e-Sicurplanet” con lo skipper Andrea Farina (Cn Brenzone) ha vinto la 66ª edizione e del Trofeo dell’Odio “Diavolasso” della scuderia velica “Ac&e-Sicurplanet” con lo skipper veronese Andrea Farina (Cn Brenzone) ha vinto la 66° edizione e del Trofeo dell’Odio, classica autunnale del Circolo Vela Gargnano. Arrivo nel Peler che ha caratterizzato tutta la prova alle 11 e 44 dopo che la flotta si ...

Vela – A Gargnano tutto pronto per la 66ª edizione del trofeo dell’Odio : tutto pronto per la 66ª edizione della Regata dell’Odio sul lago di Garda Lo scorso anno il Trofeo dell’Odio del lago di Garda andò da Salò (Canottieri Garda) a Gargnano (Marina di Bogliaco). Nel prossimo week end si tornerà, per la 66° edizione, sulla rotta Nord: Bogliaco di Gargnano-Campione-Bogliaco. Nel 2017 vinse lo “Star Fighter- Docktrime”, il veloce Flying Star condotto da Simone Dondelli (Canottieri Garda) con Mattia e ...

Ciclismo : rubato il trofeo del Tour De France! Thomas vittima di un furto a Birmingham : Spiacevole disavventura per Geraint Thomas. Al vincitore dell’ultimo Tour De France è stato rubato proprio il trofeo vinto lo scorso luglio in terra francese. Il tutto è successo a Birmingham, dove la Pinarello, uno degli sponsor principali del Team Sky, ha organizzato un evento dove erano esposti tutti i trofei e le maglie di Vuelta, Giro d’Italia e Tour vinti da Froome e Thomas negli ultimi due anni. “Non è una cosa di grande ...

Vela - il Circolo Vela Gargnano si prepara alla 66ª edizione del trofeo dell’Odio : Il Trofeo dell’Odio non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, torneranno le gloriose Star per il Campionato del XIV° Distretto dell’area gardesana e del nord Italia Ultima serie di regate per il Circolo Vela Gargnano-lago di Garda, che nel prossimo week end, propone la classica di fine stagione del 66° Trofeo dell’ Odio. Non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, ...

Ippica - nel week end a Buseto Palizzolo la finale del trofeo Sicilia Gold : Per la prima volta una finale regionale Siciliana Fise , Federazione italiana sport equestri, di salto a ostacolo sarà trasmessa in diretta nazionale sul canale televisivo social di Fieracavalli ...

Vela – trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...

Lotta greco-romana - la Toscana dell'aretino Stopponi quinta al trofeo Coni : Dopo le premiazioni il Dt regionale commenta "una splendida esperienza per questi giovani Atleti che li avvicina ancora di più a stringere amicizia in nome dello Sport e del Fair Play. Tra poco ...

Inter - Nainggolan alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere il primo trofeo della mia carriera” : Il centrocampista dell’Inter ha parlato di vari temi, sottolineando di aver voglia di alzare il primo trofeo della sua carriera “Siamo partiti un po’ male, ma speriamo di migliorare con il passare del tempo. Vogliamo alzare un trofeo, io non ho mai vinto e spero sia arrivato il momento giusto. Però meglio volare basso“. Spada/LaPresse Lo dice il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan nel corso di ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le “sette sorelle” in rosa. Sarà una delle solite note ad alzare il trofeo iridato? : Le sorelle sono sempre sette, come nel Mondiale maschile, ma stavolta la famiglia è un po’ meno compatta e potrebbe anche fare entrare qualche estranea al banchetto che assegna le medaglie. La griglia di partenza di Giappone 2018 vede come al solito quattro squadre in prima fila, sempre le stesse che da anni si dividono le grandi manifestazioni internazionali: Cina, Usa, Brasile e la Serbia, campione d’Europa in carica e vice-campione olimpica. ...