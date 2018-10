Il surf con le onde artificiali

Malibù : una giornata di surf con Stephanie Gilmore [Foto] : È il posto che chiama "casa" e il luogo in cui ama tornare dopo i suoi viaggi in giro per il mondo. E ovviamente è anche fra i suoi surf spot preferiti.

PECHINO EXPRESS 2018 - QUARTA TAPPA/ Diretta classifica - concorrenti e coppie : l'immunità ai surfisti e... : PECHINO EXPRESS 2018, Diretta QUARTA puntata e classifica: chi sarà eliminato? I Surfisti vincono l'accesso alla Tanzania, si uniscono a loro i Promessi Sposi e Le Sare.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Pechino Express 2018 - Quarta Tappa/ Diretta - coppie e concorrenti : Ridanciani in svantaggio - surfisti in testa : Pechino Express 2018, Diretta Quarta puntata e classifica: la gara delle ostriche mette in crisi le Signore della Tv, mentre i Surfisti esultano, chi sarà eliminato? (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 21:33:00 GMT)

Vela - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Speciale e Nicolò Renna rimangono in lotta per la vittoria nel windsurf! Spagnolli-Fava partono con un quinto posto nei Nacra 15 : Ottima giornata per gli azzurri del windsurf impegnati nelle regate di qualificazione delle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina. Il programma previsto è stato pesantemente condizionato dalla mancanza di vento nei vari campi di regata, infatti si è conclusa solo una prova a testa per il windsurf maschile e femminile e per i Nacra 15. Il resto delle regate previste è stato inizialmente ritardato per poi ...

surface Andromeda : svelata una modalità Produttiva simile a Continuum : In seguito alla scoperta di alcuni pacchetti lingua realizzati da Microsoft appositamente per Surface Andromeda, il leaker WalkingCat ci ha fornito delle ulteriori informazioni a riguardo pubblicando un documento su Pastebin. Dalle varie stringhe di testo vengono confermate le funzionalità telefoniche di Windows core OS il quale sarà compatibile con tutte le principali operazioni di un comune telefono: inviare SMS, effettuare telefonate tramite ...

surface Pro 6 e Laptop 2 monteranno Windows 10 Home per i Consumer : Una nuova operazione commerciale da parte di Microsoft divide la gamma Surface Pro in Consumer e Commercial Customers, mettendo Windows 10 Home sui dispositivi del mercato generale. Mercato Consumer Il lancio della linea Surface Pro ha immesso nel mercato dei prodotti alimentati da Windows 10 Pro, accontentando i clienti sia del ramo Business che del ramo Consumer. La nuova rotta di Microsoft, per Surface Laptop 2 e Surface Pro 6, divide i ...

Pechino Express 7 diretta terza puntata : surfisti e Signore della tv vincono la Missione Cinema : [live_placement]Pechino Express 2018 | puntata 4 ottobre | Anticipazioniprosegui la letturaPechino Express 7 diretta terza puntata: Surfisti e Signore della tv vincono la Missione Cinema pubblicato su TVBlog.it 04 ottobre 2018 21:46.

International Windsurfing Tour – Secondo podio stagionale per Morisio al Matanzas Wave Classic : Al Matanzas Wave Classic in Cile Secondo posto per Federico Morisio nell’International Windsurf Tour Continuano le tappe dell’International Windsurfing Tour che si svolge in Cile dal 29 settembre al 6 ottobre con il Matanzas Wave Classic e dove si è visto un Federico Morisio in grande forma. Il 1 ottobre l’atleta italiano dopo una combattuta finale con Fabres, Antoine Martin e Joaquin Desriviers si è aggiudicato il terzo posto in ...

La surfista Maya Gabeira cavalca l'onda record di 20 metri e conquista il Guinness Video Foto : Ci vengono da tutto il mondo per cavalcare le onde più alte del pianeta. Si chiama Nazarè , sull'Oceano Atlantico, Estremadura portoghese, a nord di Lisbona e a sud di Porto. Paradiso dei surfisti, ...

Jeep sulla cresta dell’onda con la World surf League : Partner globale della World Surf League, Jeep sarà protagonista delle prossime due tappe del Championship Tour in Francia e...

Microsoft surface e Google Pixel : è scontro frontale : Se le ultime indiscrezioni provenienti dal mondo dei laptop si rivelassero accurate, le prossime versioni dei dispositivi di casa Microsoft e Google potrebbero rivelari più simili tra loro di quanto non lo siano mai state. Secondo quanto scovato da 9to5Google tra le righe di codice relative allo sviluppo dei nuovi dispositivi Google, sembra che nel team di ingegneri della casa di Mountain View si stia lavorando per dotare il prossimo pc Pixel ...

Per Consumer Report ora i surface sono OK : E’ trascorso oltre un anno dal primo giudizio che Consumer Reports, celebre associazione di consumatori americana, aveva stilato nei confronti della gamma di prodotti Surface sconsigliandone apertamente l’acquisto a causa di uno scarso tasso di soddisfazione da parte della clientela. La valutazione era basata non tanto sulla prova di un singolo dispositivo quanto soprattutto sulla prospettiva a medio e lungo termine che, secondo la ...

Microsoft presenta surface Hub 2S e surface Hub 2X con modularità hardware [VIDEO] : [AGGIORNAMENTO] I nostri colleghi di TheVerge ci hanno mostrato un video in cui viene presentata per la prima volta in assoluto una demo della nuova interfaccia CShell sul prossimo Surface Hub 2. Durante il mese di maggio, Microsoft presentò ufficialmente con un video pubblicato sul proprio canale YouTube il Surface Hub 2 che presto andrà a sostituire il primo modello commercializzato nel 2016. All’evento Ignite 2018 ...

