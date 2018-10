Il sogno in rossonero e la verità sulla Juventus | Higuain non si nasconde | “hanno preso

sportfair

: RT @IlReDellEst: L'AD del Flamengo conferma tutto: 'Real? Abbiamo firmato un accordo e lo rispetteremo. È il sogno di tutti giocare in Euro… - Rossonero__1899 : RT @IlReDellEst: L'AD del Flamengo conferma tutto: 'Real? Abbiamo firmato un accordo e lo rispetteremo. È il sogno di tutti giocare in Euro… - Rossonero__1899 : RT @MilanLiveIT: Tuttosport – #Milan, il sogno è ancora #MilinkovicSavic - infoitsport : Calciomercato Milan, ecco il sogno rossonero di Ramsey -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Gonzaloparla in una lunga intervista degli obiettivi che si pone in questa stagione con il Milan, il calciatorevuole già vincere! “Io sono qui ora e penso a vincere quest’anno, non posso aspettarne tre. Dobbiamo avere la consapevolezza di poter vincere qualcosa già in questa stagione, perché il Milan ha i mezzi per riuscirci. E se non ce la faremo, vedremo la prossima. Però dobbiamo far capire ai tifosi che siamo in grado di fare una bella annata”: così Gonzaloparla delle sue positive intenzioni di vittoria al Milan nell’anno del suo esordio in. “Un approccio bellissimo, è vero. – racconta l’argentino a Gazzetta dello Sport – Sono solo dispiaciuto per la classifica perché meriteremmo di stare più in alto, ma per il resto mi sento in un momento buonissimo della mia vita sia a livello mentale che professionale. Mi ...