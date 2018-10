Il silenzio di Lemlem Divisa dal compagno | Mimmo Lucano

huffingtonpost

(Di giovedì 18 ottobre 2018)Tesfahun non parla. Inutile contattare il suo avvocato, chiedere l'intercessione di amici e conoscenti. Ripetono tutti che è "spaventata, scossa, frastornata, anche se sì, adesso è un po' più contenta". Certo, ora potrà tornare a Riace e dovrà restarci perché il Tribunale del Riesame ha disposto l'obbligo di firma, ma non troverà ad aspettarla il suo, il sindaco sospeso, che non è più ai domiciliari ma ha il divieto di dimora nel suo, nel loro, paese.E così, mentre Mimì, ormai fuori da Riace, ha deciso "di andare in giro", lei,si sforza di non cedere alla disperazione. Il suo confino, per ora, ha scelto di viverlo in. Con lei pochi amici e i due figli, una ragazza e un ragazzo, le sue radici, le sue ali dispiegate sul futuro. È soprattutto loro che ...