Il Segreto anticipazioni | SEVERO chiede a IRENE di sposarlo!!!

Il Segreto anticipazioni 19 ottobre 2018 : Fe viene fermata dagli uomini del Generale Perez De Ayala mentre si trova alla guida del suo furgone. Donna Francisca ordina a Nazaria di sedurre Prudencio.

Il Segreto anticipazioni 18 ottobre 2018 : Raimundo e Alfonso escogitano la fuga di Nicolas : Alfonso e Raimundo pensano di allontanare Alfonso dal paese per salvarlo dalla vendetta del Generale Perez De Ayala.

BEAUTIFUL - UNA VITA - IL Segreto : anticipazioni di oggi (18 ottobre) : Scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate di BEAUTIFUL, Una VITA e Il SEGRETO in onda su Canale 5 nella giornata di oggi, giovedì 18 ottobre 2018. Nella soap dei Forrester, continua il periodo buio di Steffy che, dopo aver tradito Liam con Bill, ora è soggetta all’ira funesta del giovane marito (il quale l’ha lasciata in malo modo). oggi continua la puntata 7756, in cui Steffy riceve la visita di Brooke. Quest’ultima intende ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 18 ottobre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 18 ottobre 2018: Prudencio si comporta in modo sempre più aggressivo e autoritario con Julieta, che però non si lascia per nulla intimidire… I legali di Nicolas informano Alfonso che il Generale Perez De Ayala ha deciso di concentrare le ricerche su Puente Viejo. Ritenendo che Nicolas corra il rischio di essere catturato, Alfonso e Raimundo, aiutati da tutti gli altri personaggi ma in ...

Il Segreto - puntata serale 17 ottobre / Anticipazioni : Donna Francisca ricatta Nazaria : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 17 ottobre: cosa accadrà questa sera? Donna Francisca non si lascia ingannare da Julieta; Nicolas nascosto in miniera(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:40:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : EMILIA e ALFONSO fuggiranno in FRANCIA : Nelle prossime settimane, a Il Segreto, EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado) verranno braccati dalla guardia civile. Eh sì: dopo aver ucciso il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva), colpevole di aver inflitto loro le maggiori pene in carcere per scoprire dove si trovasse Nicolas (Alejando Siguenza), i locandieri diventeranno i maggiori sospettati del crimine non appena verrà rinvenuto il cadavere del loro ...

Il Segreto - Julieta non si concede a Prudencio : anticipazioni puntata 17 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 17 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of ...

Il Segreto - Julieta non si concede a Prudencio : anticipazioni puntata 17 ottobre : Intrighi, sotterfugi e, come si può facilmente intuire, una valanga di segreti inconfessabili. A Puente Viejo non si può mai star tranquilli perché ogni giorno – anzi! – ogni ora succede qualcosa di clamoroso: l’appuntamento con Il segreto di mercoledì 17 ottobre alle 21.25 su ReteQuattro non fa eccezione. Di seguito le anticipazioni. Dove eravamo rimasti: Tutte le trame della settimana Il segreto come Game of ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Prudencio uccide Saul : Prudencio fermerà la camionetta su cui viaggia Saul, trasferito ad un nuovo carcere, e, obbligate guardie e prigionieri a scendere, approfitterà per sparare a bruciapelo contro Saul.

Il Segreto anticipazioni 18 ottobre 2018 : Alfonso e Raimundo pensano di allontanare Alfonso dal paese per salvarlo dalla furia del Generale Perez De Ayala.

Il Segreto anticipazioni 17 ottobre 2018 : Nicolas viene nascosto in una vecchia miniera : Nicolas viene portato via dal carcere e nascosto in una vecchia miniera mentre Dolores affronta Patrocinio durante il suo viaggio di nozze.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 17 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 17 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Parenti e amici, incappucciati, giungono appena in tempo per salvare la vita a Nicolas e lo fanno rifugiare in una vecchia miniera semisconosciuta. Irene decide di convivere con Severo, ma ci tiene a ribadire che è solo per il bene di Carmelito. Don Anselmo e Don Berengario vengono convocati per fare da tramite. Julieta non ne può più di nascondere il ...

Il Segreto - puntata serale 17 ottobre / Anticipazioni : la fuga di Nicolas - problemi per Julieta : Il Segreto, Anticipazioni puntata serale 17 ottobre: cosa accadrà questa sera? Donna Francisca non si lascia ingannare da Julieta; Nicolas nascosto in miniera(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 07:51:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : ISAAC e ANTOLINA arrivano a Puente Viejo ma… : A partire dall’episodio 1833 de Il Segreto, i telespettatori italiani faranno la conoscenza di ISAAC Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Elsa Laguna (Alejandra Meco): come abbiamo segnalato in precedenza, i due saranno in procinto di sposarsi ma alcuni uomini armati faranno irruzione in chiesa durante lo scambio dei voti nuziali e interromperanno la cerimonia. Questo darà inizio ad una nuovissima storyline della telenovela. Le anticipazioni ...