Il ritorno della maledetta Soul Edge | Soulcalibur VI è finalmente disponibile

Jane Somerville a Taormina : l'emozionante ritorno della mamma dei guch : Alla prof.ssa Jane Somerville si deve il termine "guch" , Grown-Up Congenital Heart, ovvero cardiopatici congeniti adulti, e la professionista britannica stimata in tutto il mondo per le sue qualità ...

Del Potro - frattura della rotula : 'Difficile pensare a un ritorno in campo' : Se la fortuna è cieca, è proprio vero che la sfortuna ci vede benissimo. E ancora una volta si è accanita con un campione al quale aveva già rovinato, almeno in parte la carriera. Ma che ora rischia ...

'Who is America' - dopo Borat il ritorno della satira di Sacha Baron Cohen : Un provocatore sfrontato e politicamente scorretto a caccia di ipocrisie nel cuore di un'America divisa: l'attore britannico Sacha Baron Cohen torna in tv con 'Who Is America?', in onda su Sky ...

“Ulisse : il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018 - su Raiuno - con Alberto Angela. Viaggio senza ritorno. : Ulisse – Il piacere della scoperta è tornato con una nuova edizione e una nuova rete passando infatti su Raiuno. Alberto Angela, dopo il grande successo con Stanotte a Pompei dove ha superato i 4 milioni di spettatori con oltre il 24% di share, continua nel sabato sera della rete ammiraglia col suo storico programma, […] L'articolo “Ulisse: il piacere della scoperta” – Terza puntata di sabato 13 ottobre 2018, su Raiuno, con Alberto ...

Torna l'appuntamento del weekend con le storie più lette della settimana appena ...

True Detective : pochi mesi al ritorno della serie cult. Arriva la stagione tre : Tre anni dopo l'impetuosa stagione due, criticata per la sua inconsistenza, True Detective torna in tv, finalmente. Il primo episodio? è previsto per 13 Gennaio 2019 in America sulle frequenze della ...

CECILIA RODRIGUEZ - INCONTRO CON FRANCESCO MONTE?/ Il ritorno al Grande Fratello Vip : l'annuncio della Marchesa : CECILIA RODRIGUEZ è ancora al centro dei pensieri di FRANCESCO Monte, entrerà nella casa per un confronto? Ignazio Moser non ha dubbi: fra loro è tutto finito (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:45:00 GMT)

Gomorra 4 in onda a novembre? Il video di Salvatore Esposito annuncia il ritorno della serie : Sembra davvero poco probabile che Gomorra 4 possa davvero andare in onda a novembre ma è vero anche che Salvatore Esposito e il resto del cast in questi giorni sono alle prese con lo shooting fotografico che potrebbe essere preludio del lancio della serie. L'arrivo sul set conferma che la produzione si sta preparando per il lancio della nuova stagione tramite la stampa e i primi promo e lui stesso conferma di essere impegnato insieme al resto ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 6 e 13 ottobre : il ritorno della figlia di Granger : Torna l'appuntamento con NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 nella serata di sabato 6 ottobre. Dopo una lunga pausa, la squadra di Sam e Callen è di nuovo in azione con i nuovi episodi componenti la nona stagione. A seguire andrà in onda anche l'altro spin-off di NCIS ambientato a New Orleans, anche questo in prima visione. La serie ambientata a Los Angeles viene trasmessa in replica nel tardo pomeriggio di Rai2 alle 18:50. Si ...

A Dronero il ritorno di "Sim Sala Blink" e della "Squola di magia" : ... capace di interessare, grazie alle continue novità, i ragazzi, ma non solo: la scuola e gli spettacoli attraggono anche un pubblico adulto, completando la gamma dell'offerta di spettacoli e di ...

Jalisse - Francesca Alotta e Marco Armani a Vieni da me/ "I momenti bui della carriera e il grande ritorno" : Jalisse, Francesca Alotta e Marco Armani a Vieni da me: gli artisti si raccontano ai microfoni di Caterina Balivo ripercorrendo i momenti bui e belli della carriera.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:15:00 GMT)

Il ritorno di Amal Clooney e le altre storie della settimana :

Il ritorno (annunciato) di Kate Middleton e gli altri gossip della settimana :

«Grey's Anatomy» - Sara Ramirez : «Il mio ritorno? Nelle mani della Abc» : Un botta e ...