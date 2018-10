Il problema ora è politico La manina spacca Lega e M5s

Sony è a conoscenza del problema dei messaggi che bloccano la PS4 : "stiamo lavorando a una soluzione" : In queste ore, proprio mentre scriviamo questa notizia, milioni di PS4 rischiano di essere permanentemente bloccate a causa di malevoli messaggi testuali, che costringono chi li riceve a resettare ai valori di fabbrica la propria console.I giocatori e gli addetti ai lavori attendevano un commento da parte di Sony che non è tardato ad arrivare, con la compagnia che ha ammesso di essere a conoscenza del problema, in una mail spedita a VG24/7. ...

Brexit - speranza dell’Ue dopo mancato accordo : “Difficile - ma ancora possibile”. “Confini irlandesi problema serio” : Un accordo difficile, ma ancora possibile. Stringono i tempi e sale la tensione per arrivare a una stretta di mano tra Gran Bretagna e negoziatori dell’Unione europea sulla Brexit. dopo le rivelazioni di domenica fatte da Politico, poi smentite dai protagonisti e dalla stessa testata, su un accordo in vista, data anche la convocazione straordinaria degli ambasciatori degli Stati membri, oggi è il giorno delle rassicurazioni. “È ...

Tria : "Nessun problema per ora per aste e titoli di Stato" : "Per ora non c'è nessun problema. Le aste vengono svolte regolarmente con tassi più elevati rispetto al passato ma gli investitori non si stanno tirando indietro". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, interpellato su eventuali problemi di finanziamento per il Tesoro il prossimo anno quando terminerà il programma di QE della BCE.

Fame nel mondo - in 45 Paesi è ancora un problema grave : Asia meridionale e Africa subsahariana le regioni più colpite : In 45 Paesi del mondo la Fame è ancora un problema grave e in sei (Ciad, Haiti, Madagascar, Sierra Leone, Yemen e Zambia) la situazione è ancora peggiore, tanto da essere considerata ‘allarmante’. È però la Repubblica CentrAfricana, in assoluto, il Paese che soffre maggiormente la mancanza di cibo. È quanto emerge dalla mappa disegnata dall’Indice Globale della Fame (Global Hunger Index) 2018 presentato dal Cesvi, una misurazione ...

Gf Vip - Cecilia massacra Giulia Salemi : "Ora possiamo dirlo - ha un problema con la mia famiglia" : La modella argentina accusa l'influencer italo-persiana di "puntare" uomini che ruotano intorno alla sua famiglia per...

'Ue scrive all'Italia : 'problema serio' Lo sforamento del deficit non piace : Il contesto in cui nasce la manovra non piace all'Europa. Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis e il commissario all'Economia hanno inviato a Giovanni Tria una lettera sul Ded appena varato dal governo italiano. Le raccomandazioni e i r equisiti per restare nei limiti del Patto europeo per la stabilità e la crescita ...

Spread - il vero termometro ora è la Spagna. Il problema è che fa meglio di noi dal 2014 : Milano - Fatti non fummo per viver di solo Spread tra Btp e Bund. C'è infatti anche dell'altro, un alt, r,o indice di sofferenza sulle italiche sorti: il differenziale di rendimento tra i Bonos ...

Ronaldo ancora fuori dalla nazionale - il ct Santos : "Nessun problema - abbiamo parlato" : Nuova esclusione della nazionale per Cristiano Ronaldo. L'attaccante della Juve non compare nella lista dei convocati del ct del Portogallo, Fernando Santos, per le prossime due partite. Ronaldo era ...

Instagram down/ Social non funziona per circa un'ora : problema risolto. Spazio su siti news di tutto il mondo : Instagram down oggi in Italia, mercoledì 3 ottobre 2018. Problemi con il caricamento di feed e contenuti: hashtag #Instagramdown su Twitter, ecco cos'è successo(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:08:00 GMT)

Inter - Spalletti non ha ancora risolto un problema : Contro le piccole, l'Inter fatica a dominare lì nel mezzo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'undici di Spalletti non abbia ancora risolto i propri problemi a centrocampo. 'Lautaro promosso, l'Inter pure ma con qualche riserva. Perché contro squadre chiuse, come lo è ...

Salvini : "Con manovra coraggiosa - deficit non è un problema" : Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:"Credo sia stato incauto. Ma ...

Legge bilancio 2019 - Salvini : serve coraggio - deficit non è problema - : Il vicepremier intervistato dal Corriere della Sera si rivolge a Tria: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo". Necessari tagli agli sprechi, anche nella sanità