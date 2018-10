Il preservativo che si auto-lubrifica è diventato realtà

gqitalia

(Di giovedì 18 ottobre 2018) Unpiù confortevole e allo stesso tempo più sicuro, in grado – in qualche modo – dirsi. È questo il nuovo condom presentato da un team di ricerca della Boston University sulla rivista Royal Society Open Science: uno speciale contraccettivo ricoperto da uno strato di polimeri in grado di assorbire l’acqua e di rimanere scivoloso più a lungo, riducendo di fatto gli attriti, i fastidi e il rischio di rottura. I profilattici in vendita oggi, infatti, sono per lo più prodotti in lattice e ricoperti di olio di silicone, che tende però a essere assorbito dalla pelle dopo qualche minuto di rapporto sessuale. La novità di quanto presentato dai ricercatori americani sta dunque sull’utilizzo di un materiale idrofilo, e non idrofobico come il lattice: battezzato Hea/Bp/Pvp, questo sottile strato polimerico di molecole è in grado di intrappolare l’acqua dei ...