Il pomo della discordia | l' articolo 9 del dl fiscale

Presenza di pesticidi - Ministero della salute annuncia ritiro pomo dorini in scatola Decò : I ritiro di un lotto di pomodorini in scatola a marchio Decò è stato disposto dalla stessa azienda produttrice a scopo precauzionale a seguito di controlli su alcuni campioni che hanno riscontrato la Presenza di valori del pesticida Clormequat superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento europeo.Continua a leggere

pomo dori e caporalato : Coldiretti anche se direttamente interessata si chiama fuori e accusa ai supermercati. L'analisi della situazione : ... senza alcuna possibilità di essere smentiti, che il prezzo del pomodoro pagato dalle aziende italiane di trasformazione, in particolare del Bacino Centro Sud, agli agricoltori è il più alto al mondo,...

pomo dori secchi con tracce di insetti - ecco i lotti del prodotto ritirato dal ministero della Salute : Pomodori secchi ...con tracce di insetti . Il ministero della Salute ha richiamato un lotto del prodotto Gusti Sardi - La Dispensa del Fattore per la presenza di impurità derivanti da frammenti di insetti . Nel dettaglio, il prodotto coinvolto è quello distribuito in confezioni da 250 grammi, che fanno

Le Conserve della Nonna : ad agosto oltre 50 mila quintali di pomodoro trasformati in passate e sughi : FINI è un marchio di pasta ripiena e sughi freschi che rappresenta in Italia e nel mondo tutto il gusto della tradizione emiliana in cucina. Le Conserve della Nonna, nell'ampia gamma di referenze ...