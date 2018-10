Il Play Store ci propone anche oggi un sacco di offerte su app e giochi Android

L’app Always On DisPlay AMOLED rimossa per errore dal Play Store : La scorsa settimana l'applicazione Always On DisPlay AMOLED è stata rimossa dal Google Play Store in seguito ad un errore nel sistema DMCA L'articolo L’app Always On DisPlay AMOLED rimossa per errore dal Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google permette a tutti gli sviluppatori di inviare la richiesta per provare a inserire la propria app in pre-registrazione sul Play Store : Circa tre anni fa, Google ha introdotto all'interno di Play Store, lo Store ufficiale per Android, delle applicazioni in pre-registrazione. Da quel momento, […]

Partono oggi gli sconti di Halloween su PlayStation Store : Halloween si avvicina sempre di più e, in vista della ricorrenza, ecco spuntare delle interessanti promozioni sullo Store di PlayStation.Stando a quanto riportato sul blog ufficiale PlayStation.com, a partire da oggi sono in promozione alcuni apprezzati giochi, tra cui Dark Souls III, Bloodborne, Dead Cells, Prey, Doom e molti altri.Sulla pagina ufficiale potete leggere l'elenco completo dei giochi.

Google pubblica Pixel Stand sul Play Store e apre il programma beta per YouTube per Android : Google avvia un programma beta per la versione Android di YouTube e porta sul Play Store la companion app per il Pixel Stand.

Prezzo Dark Souls 3 e Bloodborne più basso su PlayStation Store : 100 giochi in sconto per Halloween : Sono oltre 100 i giochi horror per PS4 in offerta per Halloween su PlayStation Store. Tra i titoli scontati ci sono anche Dark Souls 3, Bloodborne, Dead Cells, Prey e Doom. Per i giocatori che amano il genere horror si tratta di una promozione da non perdere. Con l'avvicinarsi di Halloween infatti è proprio il caso di organizzare una serata horror con dei giochi a tema. Per l'occasione il PlayStation Store ha pensato di fare un regalo a tutti ...

Ecco la lista delle app più scaricate dal Google Play Store degli ultimi dieci anni : Una nuova ricerca ha stilato la lista delle applicazioni e dei giochi più scaricati dal Google Play Store negli ultimi dieci anni.

Purchased Apps permette una gestione semplice delle app acquistate nel Play Store : Purchased Apps è un'applicazione a pagamento che offre un comodo accesso a tutte le app a pagamento scaricate dal Play Store. Lo strumento permette di visualizzare il numero di app acquistate e il totale dell'importo speso nel Play Store con la possibilità di selezionare la valuta preferita, filtrare le app per categoria, quelle già installate oppure gli acquisti in-app.

Google Play Store : 59 applicazioni gratis solo per oggi : Anche oggi il Google Play Store fa sentire la sua calorosa presenza, con ben 56 applicazioni per Android gratis, per un periodo di tempo limitato.Si tratta di applicazioni a normalmente a pagamento che solo per poche ore è possibile scaricare gratis e nelle loro versioni complete, preci prive di pubblicità o limitazioni.applicazioni gratis AndroidDi seguito la lunga lista di applicazioni divisa per categorie da scaricare e provare ...

Muzei Live Wallpaper 3.0 è disponibile nel Play Store : Muzei Live Wallpaper 3.0 introduce nuove funzionalità, un'interfaccia rinnovata e una nuova API che ne migliora notevolmente l'affidabilità. La nuova e moderna API funziona bene su tutte le versioni di Android ed è molto più affidabile della precedente e pienamente compatibile con i requisiti del Google Play Store per il targeting dell'API 26 o successive.

Candy Crush Friends Saga sbarca sul Play Store con biscotti - marmellata e cioccolata : Candy Crush Friends Saga è il nuovo capitolo della celebre Saga di giochi casual di King basati sugli abbinamenti match-3 che introduce una grafica rinnovata, nuove modalità di gioco e numerosi amici pronti ad aiutarvi a superare centinaia di livelli. Le nuove modalità di gioco propongono di eliminare strati di caramelle per liberare gli animali, ricoprire tutto con la marmellata oppure riuscire a far inzuppare i biscotti nella ...

Più di 50 app e giochi Android in offerta sul Play Store per iniziare al meglio la settimana : Sono più di 50 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 18 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana?

Messaggi Android diventa solo Messaggi nel Play Store dove la pre-registrazione non sempre funziona nella versione web : Messaggi Android, prima chiamato Messenger, poi ribattezzato all'inizio del 2017, probabilmente per evitare confusione con Facebook Messenger, è stato abbreviato in Messaggi nel Play Store, inoltre il Play Store ultimamente presenta un problema nella versione web che riguarda le pre-registrazioni per essere notificati del rilascio di un'applicazione.

Google rilascia i Live Albums per Google Foto e pubblica Settings Suggestions nel Play Store : Google non ama perdersi in chiacchiere, e meno male, e così ecco qui i Live Albums di Google Foto, annunciati qualche giorno fa in occasione della presentazione dei Google Pixel 3.