Il Parco della Salute chiama i privati

Tutto pronto nel cuore del Parco Nazionale della Val Grande per il XXVI Meeting Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche : “Un intero viaggio attraversando le Alpi in bicicletta. Siamo arrivati ieri sera in bicicletta. Siamo partiti da Rovereto e la scelta era se passare per le montagne o per la Pianura Padana. In compagnia anche del nostro cane, trainato nel carrellino, abbiamo preferito le montagne. Partiti da Rovereto abbiamo seguito la ciclabile dell’Adige fino a Mezzocorona perr salire a Spormaggiore”. E’ la storia di Linda Tambosi, la Guida Ambientale ...

AIGAE : guide da tutta Italia per i 20 anni del Parco Nazionale della Val Grande : Arriveranno anche in bicicletta le guide Ambientali Escursionistiche AIGAE per il XXVI Meeting Nazionale ed in occasione del ventennale del Parco Nazionale della Val Grande. Saranno i borghi di Vogogna, Malesco e Villadossola ad ospitare l’appuntamento tanto atteso nel campo del Turismo Ambientale. Da oggi e fino a Venerdì al via i seminari di formazione professionale ed aggiornamento. “Plastica in acqua, dalle Alpi al Polo Nord”, sarà il tema ...

Calabria - Oliverio : “E’ importante candinare il Parco della Sila come Patrimonio dell’Umanità” : “E’ iniziata questa mattina da Lorica, con un incontro presso la sede del Parco Nazionale della Sila, la visita sul campo dell’esperto dell’Iucn, l’Unione mondiale per la conservazione della natura, Pierre Gallad, per la candidatura del Parco a Patrimonio dell’Umanita’ Unesco. Un’altra tappa decisiva nel percorso verso l’ambizioso riconoscimento mondiale”. Lo riferisce un comunicato ...

UNESCO : Oliverio rilancia la candidatura del Parco della Sila : ... delle riserve del Parco a Patrimonio dell'Umanità da parte dell'UNESCO rappresenta, quindi, una candidatura importante non solo per la Calabria ma, mi permetto di dire, per l' Europa e per il mondo ...

Tutto è pronto all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la Tredicesima Festa del Cinema. Scorsese e Michael Moore tra gli ospiti più attesi : Dal 18 al 28 Ottobre, precisamente all’Auditorium Parco della Musica, Roma ospiterà la Tredicesima Festa del Cinema di Roma, la quarta diretta da Antonio Monda. Confermata la fortunata formula degli scorsi anni: una quarantina di titoli facenti parte della Selezione Ufficiale, di cui fa parte la sottosezione Tutti ne parlano, dedicata a film caratterizzati da un percorso internazionale di successo, la categoria dedicata ai classici del cinema ...

Auditorium Parco della Musica - ecco la nuova stagione : nel 2018/2019 500 concerti e 11 festival : Per la 17ima delle stagioni dell'Auditorium Parco della Musica sono previsti oltre 500 concerti, spettacoli, appuntamenti culturali, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i ...

Verbania - due escursionisti dispersi da sabato nel Parco naturale della Val Grande : La coppia di Varese ha trascorso il venerdì notte a Malesco, poi è partita a piedi per il trekking nell'area "wilderness" più vasta d'Europa

Il Parco della Rimembranza e quel mucchio di siringhe : La Spezia - In Italia da qualche mese si parla della terribile eroina gialla, un mix di sostanze che la rendono ben più potente della "normale" eroina. Se ne parla soprattutto nel nord est del Paese ...

In Sardegna nasce il Parco Multifunzionale della Felicità - un progetto per valorizzare le aree verdi urbane : San Gavino Monreale è un piccolo grande centro della Sardegna, crocevia di genti e di merci sin da tempi antichissimi. Oggi, grazie a una campagna di crowdfunding sulla storica piattaforma Produzioni dal Basso, San Gavino è sotto i riflettori non solo per il suo patrimonio storico culturale ma anche perché proprio in questa cittadina verrà realizzato il progetto del Parco Multifunzionale della Felicità, uno spazio aperto a tutti che ha ...

ROMA - DAL 18 AL 28 OTTOBRE 2018 AUDITORIUM Parco della MUSICA : ' Sono orgoglioso di aver lavorato sull'identità di questa Festa, ormai riconosciuta in tutto il mondo. In tre anni di mia direzione abbiamo avuto il 20 per cento di presenze in più'. Lo ha detto il ...

Festa del Cinema di Roma dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si svolgerà quest’anno dal 18 al 28 ottobre all’Auditorium Parco della Musica ed in altre location che ospiteranno eventi e proiezioni dei film. Durante la conferenza stampa di presentazione che si è svolta questa mattina, il Direttore Artistico della Festa, Antonio Monda e la Vice Presidente della Fondazione Musica per Roma, Laura Delli Colli, hanno raccontato ai presenti le novità ...

Parco della Salute - ricerca e innovazione : il 18 ottobre la presentazione del partenariato pubblico-privato : Il convegno è organizzato dal Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte e promosso da Regione Piemonte e Città della Salute e della Scienza di Torino. Dopo i saluti istituzionali del ...

Trail Parco della Maremma : trionfano Ludovisi nella 60 e Clementi nella 23 chilometri : Grosseto, 4 ottobre 2018 - Emanuele Ludovisi e Cecilia Polci sono gli "eroi" del Trail Parco della Maremma. I due atleti, tesserati rispettivamente con D+Trail e Berg Team, sono vincitori della gara ...

Approvato il nuovo Piano del Parco Nazionale della Majella : A seguito dell’odierna approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale della Majella, il nuovo Piano sarà prontamente inviato al Ministero dell’Ambiente per il proprio parere di competenza, all’esito del quale lo strumento sarà depositato per quaranta giorni presso le sedi dei Comuni e della Regione per la necessaria fase di pubblicazione. Entro i successivi quaranta giorni chiunque potrà presentare osservazioni scritte, sulle ...