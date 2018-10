Il parco botanico Nocivelli entra nei «Grandi giardini italiani»

Roma : Villa Fiorelli - il parco botanico intitolato a giornalisti sta morendo : «Non è più un’isola verde, né un parco botanico da visitare. Villa Fiorelli, oasi urbana di un ettaro fra piazza Lodi (Metro C), Re di Roma e la Stazione Tuscolana, nel VII Municipio, sta per soccombere, abbandonata al suo destino. Le belle immagini visibili sui siti della Soprintendenza comunale e del Campidoglio ormai rappresentano dei fake. Nulla è più come prima. Bisognerebbe, per onore di cronaca, pubblicare le istantanee di com’è oggi, ...