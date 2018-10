Il Papa | Sono disposto a visitare la Corea del Nord

Papa Francesco : messaggio alla Fao - 'passare all'azione - in modo che scompaia totalmente il flagello della fame'. 'I poveri non possono ... : 'In questo secolo XXI, che ha registrato notevoli passi avanti nel campo della tecnica, della scienza, delle comunicazioni e delle infrastrutture, dovremmo arrossire per non aver ottenuto gli stessi ...

Papa : Paolo VI e Romero sono santi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mick Schumacher vince in Formula 3 : "I consigli di papà sono sempre con me" : Mick Schumacher, il figlio del grande Michael, trionfa a soli 19 anni in Formula 3. E in un'intervista al quotidiano la Stampa mostra tutta la sua gioia e ricorda il rapporto col padre.Io e papà parlavamo di tante cose, i suoi consigli li porto sempre con me ed è merito anche suo se sono qui. Questo è un giorno felice.Su quanto pesi portare un cognome così importante, commenta:Non so se aiuti o meno, so soltanto che ...

La prima volta di Mick Schumacher : "I consigli di papà sono sempre con me. E ora sogno la F1" : Il figlio di Michael a 19 anni è campione in F3: «Non svegliatemi, è un grande orgoglio portare questo cognome»

Da Paolo VI a Nunzio Sulprizio - ecco chi sono i nuovi Santi proclamati dal Papa : Dal 1974 divenne Vescovo di Santiago de Maria e dal 1977 Arcivescovo di San Salvador, in piena repressione sociale e politica. Il 24 marzo 1980 venne ucciso mentre celebrava la Messa tra i malati ...

Michele Mariano - unico ginecologo non obiettore in Molise : "Se per il Papa Sono un sicario - allora il mandante è lo stato" : "Io un sicario? Ma che offesa. Io sono un medico che applica una legge dello Stato. E allora chi sarebbe il mandante, lo Stato stesso? Sarei un assassino se le donne le lasciassi morire di aborto clandestino, come avveniva prima della 194". Reagisce così - intervistato da Repubblica sulle parole del Papa - Michele Mariano, unico ginecologo non obiettore in Molise.Dirige il reparto di interruzione volontaria di gravidanza dell'ospedale ...

Papa/ Aborto - chi sono i 'sicari' di cui parla Francesco? : Il PAPA è intervenuto alla Catechesi del mercoledì sul tema dell'Aborto. Abortire 'è come affittare un sicario per risolvere un problema'.

NBA – Andre Drummond presto papà? Due ex sono incinte : il mistero si infittisce e il gossip impazza : Situazione complicata per Andre Drummond: due sua ex ragazze sono rimaste incinte e affermano che il centro dei Pistons sia il padre di entrambi i bambini Andre Drummond potrebbe diventare papà a breve. Una bella notizia direte voi, ma forse il centro dei Pistons non la penserà così. Anche perché Drummond potrebbe diventare papà di due bambini, avuti da due donne diverse e nessuna delle quali è attualmente la sua ragazza. Andiamo con ...

GF Vip - Monte in lacrime per la mamma scomparsa : "Mi do colpe - sono stato troppo superficiale". Poi la sorpresa del papà : L'ex tronista ricorda mamma Emma, scomparsa sette anni fa a seguito di una malattia: "Avrei potuto fare di più per lei"

Il Cardinale Ouellet contro monsignor Viganò : "Le tue accuse al Papa Sono blasfeme" : "È falso presentare le misure prese" nei confronti dell'allora card. McCarrick "come 'sanzioni' decretate da Papa Benedetto XVI e annullate da Papa Francesco. Dopo il riesame degli archivi, constato che non vi sono documenti a questo riguardo firmati dall'uno o dall'altro Papa, né nota di udienza del mio predecessore", card. Giovanni Battista Re, "che desse mandato dell'obbligo dell'arcivescovo emerito McCarrick al silenzio e alla ...

Papa Francesco : incontro con i giovani - 'oggi sono un po' di moda i populismi' - che sono 'il contrario del popolare'. Mentalità ostile all'... : 'Il popolare è la cultura del popolo, che si esprime nell'arte, nella cultura, nella scienza, nella festa Ogni popolo fa testa a suo modo'. 'Il populismo è il contrario', la tesi di Francesco: 'È la ...

Papa Francesco - il cardinale e l'interferenza politica del Vaticano : 'Immigrati non sono bestie da respingere' : 'I porti chiusi non sono della Chiesa: la Chiesa ha aperto le porte a chi aveva i porti chiusi'. Così il cardinale Giuseppe Versaldi , prefetto della Congregazione per l'educazione cattolica, ...

Papa Francesco rompe il silenzio sul dossier Viganò : "Ora gli abusi e certe coperture non sono più tollerate" : "La Santa Sede è consapevole che dall'esame dei fatti e delle circostanze potrebbero emergere delle scelte che non sarebbero coerenti con l'approccio odierno a tali questioni. Tuttavia, come ha detto Papa Francesco, 'seguiremo la strada della verità, ovunque possa portarci' (Filadelfia, 27 settembre 2015). Sia gli abusi sia la loro copertura non possono essere più tollerati e un diverso trattamento per i Vescovi che li hanno ...

Chris Hemsworth : «Prima di tutto sono un papà» : Chris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaChris Hemsworth, papà in AustraliaAnche quando non veste i panni del dio Thor, Chris Hemsworth è un papà divino. L’attore australiano, protagonista del nuovo film Marvel ...