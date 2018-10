Il nuovo album di Gianna Nannini è già in cantiere? La rocker in studio dopo Amore gigante

Little Mix : ecco la tracklist del nuovo album “LM5” : Ci sono diversi featuring The post Little Mix: ecco la tracklist del nuovo album “LM5” appeared first on News Mtv Italia.

Tiziano Ferro in studio per il nuovo album : gli ultimi aggiornamenti sul successore de Il mestiere della vita : Tiziano Ferro in studio per registrare il nuovo album di inediti: ad aggiornare i fan sul proseguimento dei lavori è lo stesso artista di Latina che attraverso un nuovo scatto sui social racconta di essere a lavoro in studio di registrazione, sulle nuove canzoni. "Il più grande privilegio: cantare il disco nuovo" sono le parole del cantante a proposito dei lavori sul nuovo disco, atteso seguito dell'album Il mestiere della vita, certificato 5 ...

Vita - nuovo album - tour e dieci anni di carriera nel «gioco delle carte» con Malika Ayane : La cover del nuovo album, Domino. Il 6 novembre Malika Ayane partirà da Genova con il tour L’«infanzia» al Teatro Alla Scala di Milano, con il debutto da corista davanti a un uditore d’eccezione: il maetro Riccardo Muti. La mamma e le zie che irrompono da sempre a sua insaputa ai concerti, «mettendomi in imbarazzo» (come quella volta che…). Il Marocco, le origini, i capelli oggi biondo platino e l’apparecchio ai denti ...

Tiziano Ferro ha postato una foto dallo studio : al via le registrazioni del nuovo album : Yessa!

Svelate alcune tracce del nuovo album di Giorgia dopo il duetto con Tiziano Ferro in Il Conforto : Altre tracce del nuovo album di Giorgia sono state Svelate a poche ore dalla sorpresa Tiziano Ferro, con il quale interpreterà Il Conforto, successo contenuto in Il Mestiere della Vita già certificato 5° disco di platino. Sarà proprio Carmen Consoli a entrare a far parte della tracklist di Pop Heart, della quale interpreterà L'ultimo bacio. Spazio anche al blues di Zucchero con Dune Mosse e a Sweet Dreams degli Eurythmics. Annunciato anche I ...

Michael Bublé non si ritira e pubblica un nuovo album : Grazie alle tante preghiere e manifestazioni di affetto che abbiamo ricevuto, in quel periodo ho anche capito quanto amore ed umanità c'è nel mondo. Ma con la rinnovata consapevolezza delle priorità ...

Red Hot Chili Peppers : nuovo album nel 2019 - parla Anthony Kiedis : Nel corso di una recente intervista a Dash Radio, il cantante e leader dei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, ha parlato del futuro del gruppo: a sentire le sue parole il nuovo disco del gruppo uscira' il prossimo anno, nel 2019. E da lunedì, ieri quindi, i quattro musicisti sono entrati in studio per lavorare al successore di The Getaway del 2016. Per la band questo sara' il terzo album con il chitarrista Josh Klinghoffer, che ha ...

L’instore tour di Biondo per Ego parte il 2 novembre : tutti gli eventi firmacopie per il nuovo album : L'instore tour di Biondo inizia il 2 novembre dalla Mondadori di Piazza Duomo. Nel giorno dell'uscita del nuovo album di inediti, Ego, Biondo incontrerà i fan a Milano prima di spostarsi a Verona il 3 novembre e a Roma il 4 novembre. Il 5 novembre, il cantante sarà a Firenze, Galleria del Disco, e il 6 novembre a Viterbo. L'instore tour di Biondo continua il 9 novembre a Pescara e il 10 novembre a Teramo, il 16 novembre ad Ancona e il 17 a ...

L’ironia di Gigi D’Alessio al Barone Rosso di Red Ronnie - un grande successo tra Napul’è di Pino Daniele - Vasco Rossi e il nuovo album (video) : Ha avuto le dimensioni del grande evento l'incontro tra Red Ronnie e Gigi D'Alessio al Barone Rosso Live, nella puntata di lunedì 15 ottobre trasmessa come sempre in una diretta multicanale sul profilo Facebook di Red Ronnie, sul canale Youtube e sul sito di OptiMagazine. Oltre 221.000 persone (per più di 71.000 visualizzazioni uniche) hanno assistito alla diretta in cui Gigi D'Alessio si è raccontato per la prima volta ai microfoni di Red ...

Milano accoglie la cover del nuovo album di Marco Mengoni? Arriva un teaser prima dei singoli : La cover del nuovo album di Marco Mengoni potrebbe essere stata rivelata. Secondo il teaser comparso sui canali ufficiali dedicati all’artista, la copertina dovrebbe raffigurare l’artista che viaggia controcorrente rispetto alla folla, quindi l’unico a essere ripreso in volto. Il colore blu catalizza immediatamente l’attenzione, così come quel Marco Mengoni a caratteri cubitali in alto che potrebbe essere il titolo del ...

Irama - il successo dopo Amici : “Il rapporto con mio padre e il mio nuovo album” : Irama si racconta dopo il successo ottenuto con Amici: “Ecco come sarà il mio nuovo album” Per Irama è arrivato un grande successo dopo la vittoria della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è riuscito a conquistare proprio tutti, tanto che è pronto a pubblicare un altro album. Due dischi nello […] L'articolo Irama, il successo dopo Amici: “Il rapporto con mio padre e il mio nuovo album” ...

Little Mix : il nuovo album "LM5" uscirà a novembre. Ecco perché hanno deciso di intitolarlo così : Tutto quello che c'è da sapere

Mark Knopfler a Cesena annuncia il nuovo album : Down the road wherever esce a novembre : Mark Knopfler a Cesena annuncia l'uscita del nuovo album di inediti dal titolo Down the road wherever, atteso in tutto il mondo per il prossimo 16 novembre. L'artista, ospite di Imaginaction, ha raccontato il suo percorso in un incontro approfondito con Luca De Gennaro ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera dalla fondazione del gruppo dei Dire Straits alla carriera solista. Attraverso i suoi video musicali, Mark Knopfler a ...