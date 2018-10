«Il Nome della Rosa» | cosa capiamo dalle prime immagini della serie-kolossal con John

Roma - padre migrante non paga la mensa Il Nome della bambina di 9 anni finisce sull’Albo pretorio : Il Comune di Roma chiede 730 euro di arretrati per la mensa scolastica a una famiglia di origini nigeriane senza fissa dimora e, come se non bastasse, fa pubblicare sull’Albo pretorio (e dunque sul sito ufficiale del Comune di Roma) il nome della piccola di 9 anni, sottoponendola a un’ulteriore pubblica umiliazione. Storie di ordinaria burocrazia all’ombra del Campidoglio, una vicenda di cui si è accorto il quotidiano Romano Il Messaggero. Va ...

Primo trailer de Il Nome della Rosa : scontri e dramma nelle immagini della serie : La Rai è ormai devota alle produzioni internazionali e non potrebbe essere altrimenti dopo il successo de I Medici e quello già annunciato de L'Amica Geniale, in onda da fine mese, e così ha pensato bene di lanciare il Primo trailer de Il Nome della Rosa. La trasposizione televisiva del bestseller di Umberto Eco dovrebbe andare in onda nella primavera del 2019 sempre su Rai1 seguendo a ruota I Medici e L'Amica Geniale. L'adattamento in otto ...

Le origini della xenofobia. Per una cultura di civile superamento del feNomeno : Un recente articolo di Repubblica, intitolato Lo strano amico di Donald dell'esperto di storia e cultura dell'Estremo Oriente Ian Buruma, mi ha ispirato un irrinunciabile e definitivo chiarimento sulla "posizione xenofobica" di molti, indipendentemente dalle posizioni politiche.Nel suddetto articolo, Ian Buruma scrive: "Nell'entourage di Donald Trump circolano molti tipi stravaganti, ma pochi sono strani (anzi: sinistri) quanto il trentatreenne ...

Skoda Scala : svelato il Nome della nuova compatta della Casa ceca [FOTO] : L’inedito modello abbraccerà il nuovo design e le migliorie tecnologiche anticipate dal concept Vision RS presentato al Salone di Parigi Si chiamerà Skoda Scala il nuovo modello della Casa di Mladá Boleslav. Scala porterà su strada l’evoluzione del linguaggio stilistico del Brand e sarà il primo modello caratterizzato dalla scritta Skoda al posteriore, al posto del logo. Il nuovo linguaggio stilistico che Scala porterà su strada è già ...

Salmo : scopri chi è il rapper della svolta - dal vero Nome alla fidanzata! : ... 14 anni più giovane di lui, si chiama Greta Menardo ed è una campionessa di kitesurf, specializzata nella disciplina del freestyle , che è anche una delle forme più spettacolari di questo sport!, . ...

Il Nome della Rosa - prime immagini della miniserie Rai con John Turturro (video) : ?Arriva il primo video de Il Nome della Rosa (The Name of the Rose il titolo internazionale) attesa miniserie in 8 parti tratta dal celebre romanzo di Umberto Eco e girata in gran parte a Cinecittà con una produzione internazionale e un budget di 23 milioni di euro.In attesa delle prime immagini anche in italiano, arriva questo video pubblicato in esclusiva da Drama Quarterly che ci riporta nelle atmosfere del libro di Eco, nell'Italia del 1327 ...

Uno vale un divo - feNomenologia della fine dello star system : I fan praticavano il culto delle grandi star celebrandone la fama: nasceva la cronaca rosa dei rotocalchi, i paparazzi e il fotogiornalismo, i ritratti dei grandi nomi dello spettacolo e della ...

Il Nome della rosa - il primo teaser della serie tv tratta dal romanzo : Sono state diffuse le prime immagini de Il nome della rosa, la serie tv coprodotta da 11 marzo, Palomar, TeleMunchen e Rai Fiction e ovviamente tratta dal bestseller di Umberto Eco pubblicato nel 1980. Dopo il film con Sean Connery del 1986, infatti, la storia di Guglielmo di Baskerville torna in un nuovo adattamento a episodi in cui il protagonista ha in questo caso il volto John Turturro. L’attore ha anche scritto la sceneggiatura ...

Juventus - il futuro della difesa : non solo De Ligt - spunta un Nome nuovo : TORINO - Da anni indicato sulla via del congedo, il 'Professor' Barzagli, per usare l'aggettivo attribuitogli recentemente da Massimiliano Allegri, continua imperterrito a impartire lezioni, seppur ...

Mbappé sbarca sulla copertina del Time : feNomeno della Next Gen - campione d'umiltà : Se ne sono accorti anche Oltreoceano, tanto che il volto del 19enne campeggerà sulla copertina del settimanale più influente al mondo, il Time , in un numero dedicato ai leader - sportivi e non - ...

Le auto autoNome vedranno con gli occhi della cicala di mare : Le auto autonome del futuro vedranno con gli occhi della cicala di mare, i pi complessi ed efficienti finora noti nel mondo animale. Le telecamere ispirate a loro, infatti, permettono di riconoscere ...

Tra musica - sport e un cogNome pesante : Leo Gassmann - il fascino della semplicità : Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Leo Gassman: il figlio di Alessandro a X Factor 12Esattamente un anno fa, sul palco di X-Factor, ad infiammare la folla c’erano i Maneskin: con outfit ricercati e performance anche estreme, la rock band metteva in scena il suo show, calamitando l’attenzione. Uno stile che, se di cognome fai ...

La Tradeco è fallita : a breve il Nome della nuova ditta di smaltimento rifiuti : Si chiude per sempre un capitolo di cattiva politica che ha funestato la storia recente della nostra città. Questa vicenda deve servire a tutti da esempio per il futuro, a cominciare dall'adozione, ...

Legge Cirinnà : Il "cogNome comune" non viola diritti al Nome - identità o dignità della persona : La funzione del "cognome comune" come cognome d'uso senza valenza anagrafica non determina alcuna violazione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale. E la disposizione contenuta nel decreto attuativo della cosiddetta Legge Cirinnà deve pertanto ritenersi legittima. Lo ha deciso la Corte Costituzionale che ha valutato, per la prima volta, la legittimità della disciplina delle unioni civili tra ...