Il Museo del Somaro su Marco Polo TV Consistente la partecipazione eugubina nel Museo

New York celebra Napoli e nasce il Museo della Pizza : che diventa così un’opera d’arte : Gli americani hanno deciso di dimostrare la loro passione per uno dei cibi più famosi del mondo aprendo un vero e proprio museo della Pizza: un’esperienza interattiva e social, che guarda alla tradizione del celebre piatto partenopeo in chiave pop. Chissà cosa ne penseranno i napoletani, di questo amore per la Pizza made in Usa.Continua a leggere

National Videogame Museum : a novembre apre il primo Museo permanente di videogiochi del Regno Unito : Recentemente i videogiochi hanno ricevuto molta attenzione nei musei del Regno Unito. Solo il mese scorso, il V & A ha spalancato le porte alla sua nuova mostra Videogames: Design / Play / Disrupt che esplora le dimensioni sociali, politiche e artistiche dei videogiochi e delle loro community. La fiera V & A durerà solo fino alla fine di febbraio, ma non preoccupatevi: gli inglesi, ma anche tutti gli interessati, saranno presto in grado ...

Il Museo Nicolis tra i finalisti del 'The Historic Motoring Awards'" : ... a cui si è aggiunta la grande reputazione e l'apprezzamento di appassionati, collezionisti, studiosi e delle istituzioni culturali di tutto il mondo. 'Per noi è un grande orgoglio essere annoverati ...

Ingolstadt - incendio colpisce i depositi del Deutsches Museum - il più grande Museo scientifico del mondo. Si temono danni ingenti : Il Deutsches Museum di Monaco di Baviera, uno dei musei più visitati della Germania con oltre un milione di visitatori ogni anno, è anche il più grande museo al mondo di scienza e tecnologia e vanta ...

Mario Martone al Museo Madre di Napoli : 23 mila visitatori alla retrospettiva del regista : Chiude la mostra 1977 2018. Mario Martone con il risultato eccezionale di circa 23 mila visitatori. La mostra inaugurata lo scorso giugno al Museo Madre di Napoli era la prima retrospettiva dedicata al regista napoletano. Tra sabato 6 e lunedì 8 ottobre è stato celebrato uno speciale finissage che ha portato al Museo 2000 visitatori di cui 200 studenti.Continua a leggere

Crotone : Il 14 ottobre la Giornata nazionale della famiglie al Museo : di Redazione Crotone24news.it Per il terzo anno consecutivo il museo archeologico nazionale di Crotone aderisce alla Giornata della famiglie. In occasione della Giornata nazionale delle famiglie al ...

Claudia Koll a Modica : al Museo del cioccolato : La bellissima Claudia Koll ha visitato il museo del cioccolato a Modica insieme ad un gruppo di preghiera proveniente da Roma.

Il Museo - segreto - del Cinema : Nella Mole c'è solo la punta dell'iceberg. Dalle pistole di 'Pulp Fiction'al Golden Globe di Mastroianni: alla scoperta degli archivi custoditi in un caveau a Torino I tremila pezzi esposti al Museo ...

Il Museo (segreto) del Cinema : I tremila pezzi esposti al Museo del Cinema di Torino, nella Mole Antonelliana, sono solo la punta di un iceberg che ha il suo basamento negli archivi, dove sono racchiuse rarità e antichità. Il più esteso è nel caveau della banca Unicredit, 750 metri quadrati di casseforti e oltre 900 mila cimeli, lontano dal centro e dai visitatori. Il nuovo pres...

Il Museo - segreto - del Cinema : Nella Mole c'è solo la punta dell'iceberg. Dalle pistole di "Pulp Fiction"al Golden Globe di Mastroianni: alla scoperta degli archivi custoditi in un caveau a Torino

Un Leone al Ghisallo. Venerdì c'è Museeuw al Museo del ciclismo : Quella strada, quella che si impenna dal lago, che domina il Lario, che si staglia verso il cielo lombardo l'ha incontrata una volta sola sotto le sue ruote. D'altra parte sono luoghi buoni per stambecchi e gambesecche, per ginettacci e cuorimatti, al massimo per campionissimi e cannibali, mica per

Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo con altri cimeli : Ermal Meta dona il calco della mano al Museo del Festival di Sanremo. Questo è l'ultimo gesto dell'artista di Fier per la kermesse che ha vinto a febbraio del 2018 in duetto con Fabrizio Moro, con il quale ha cantato Non mi avete fatto niente. Il calco sarà presente al Museo che ha sede all'interno del Casinò. Oltre al calco della sua mano, che è entrato a far parte della collezione da ottobre, Ermal Meta ha anche deciso di donare altri ...

Latina. Il Maestro Ignazio Colagrossi si racconta al Museo della Terra Pontina : E’ in programma venerdì 12 ottobre alle ore 18, al Museo della Terra Pontina di Latina, la presentazione della monografia

Museo Ducati : in mostra il giro del mondo di Tartarini-Monetti : Ducati inaugura, all’interno del proprio Museo a Borgo Panigale, “Road Map Il leggendario giro del mondo di Tartarini e Monetti”, una mostra temporanea dedicata a Leopoldo Tartarini e Giorgio Monetti con l’esposizione delle due moto originali con cui fecero il giro del mondo nel 1957-1958. Il 7 ottobre, in contemporanea con l’apertura della mostra, esce […] L'articolo Museo Ducati: in mostra il giro del mondo di Tartarini-Monetti sembra ...