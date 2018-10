Il mondo del giornalismo savonese è in lutto | è mancato Nicolò Siri

Sci alpino - Coppa del mondo 2018-2019 : confermati i due slalom giganti a Sölden che apriranno la stagione : C’era un po’ di preoccupazione a Sölden (Austria) sullo svolgimento dei due slalom giganti (femminile e maschile) programmati sabato 27 e domenica 28 ottobre, che daranno il via ufficiale alla Coppa del Mondo di sci alpino 2018-2019. Le condizioni delle neve e le alte temperature insolite per questo periodo avevano messo in difficoltà gli organizzatori. Tuttavia, secondo quanto riportato dal sito della FIS, si va verso la ...

Il ponte più lungo del mondo sta per essere inaugurato in Cina : Hong Kong, 18 ott., askanews, - Martedì si terrà la cerimonia inaugurale del ponte più lungo del mondo, destinato a collegare Hong Kong, Macao e la Cina. Un progetto partito nel 2009, funestato da ...

Notte d'alcol poi il record del mondo : l'epico salto di Bob Beamon fa 50 anni : 18 ottobre 1968 - Bob Beamon, atleta statunitense, stabilisce il record del mondo di salto in lungo all'Olimpiade di Città del Messico toccando gli 8 metri e 90 centimetri. Una prova straordinaria in un momento drammatico della sua vita. La sera prima della gara aveva ...

Food : #PizzAward2018 - è veneto il pizzaiolo più originale del mondo. : ... non a caso - ha spiegato l'ideatrice del contest e della piattaforma MySocialRecipe, Francesca Marino - attira sempre più partecipanti da tutto il mondo, arrivando quest'anno al record di 239 ...

Ecco la pizza più originale del mondo. La fanno nel veronese : Arriva da Cerea (Verona) il pizzaiolo più originale del mondo, ma anche il neo detentore del titolo di pizzaiolo chef e pizzaiolo sommelier. Con la sua 'Valpoterra', in omaggio ai prodotti della Valpolicella a partire dall'Amarone usato nell'impasto, Stefano Miozzo vince infatti la terza edizione del contest internazionale #pizzaward, battendo centinaia di concorrenti e conquistando, allo stesso tempo, uno dei nove ...

Sci di fondo – Cogne rilancia con la Coppa del mondo : a febbraio lo sprint con Chicco Pellegrino : Il 16 e 17 febbraio Coppa del Mondo sprint e distance 10 e 15 km in classico. Venerdì sopralluogo FIS e InFront per le ultime verifiche. Il nuovo comitato Cogne Events al lavoro per allestire una gara indimenticabile “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, amori indivisibili, indissolubili, inseparabili” racconta la canzone del 1991 e tutt’ora attuale cantata da Antonello Venditti. E l’amore per il fondo Cogne ...

Storia del bacio più famoso al mondo : il capolavoro di Klimt visto da vicino : Un uomo e una donna inginocchiata su di un prato fiorito, gli occhi chiusi dal piacere intenso scaturito da un momento estatico, si abbandonano a un appassionato bacio, circondati da una pioggia di ...

Locations e prezzi delle case più lussuose del mondo : Nel mondo delle case di lusso ogni particolare è solitamente pensato per accostarsi ad un modello ideale che coniuga lusso e sostenibilità ambientale . Gli edifici vengono concepiti per soddisfare i ...

Confraternita del musetto. Al via Porcomondo - il festival dedicato al maiale : Ci saranno quindi esposizioni di prodotti, master class, spettacoli, convegni, ospiti legati alla figura di 'Sua Maestà il maiale', coivolgendo inoltre gli istituti scolastici, ristoratori e chef ...

Il vino più caro al mondo : 558mila dollari per una bottiglia di Romanée Conti del 1945 : Una bottiglia di Romanée-Conti del 1945 è stata venduta all'asta da Sotheby's a New York per 558.000 dollari. Alcuni dopo minuti la clamorosa vendita, che fa segnare il record mondiale per il vino più caro del mondo, una seconda bottiglia è stata battuta per 496.000 dollari. Aggiudicato anche il Whisky più caro per oltre 843.000 dollari.Continua a leggere

THE NEW WORLD - IL mondo NUOVO - IRIS / Streaming video del film di Terrence Malick (oggi - 17 ottobre 2018) : The new WORLD - Il NUOVO MONDO, il film in onda su IRIS oggi, mercoledì 17 ottobre 2018. Nel cast: Colin Farrell e Q'orianka Kilcher, alla regia Terrence Malick. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 17 Oct 2018 19:25:00 GMT)

