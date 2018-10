Il mistero del quadro di Banksy distrutto solo per metà | e che adesso è l' affare del

Risolto il mistero delle statue sull'Isola di Pasqua? : L'isola di Pasqua, conosciuta anche come Rapa Nui, è famosa in tutto il mondo per le enormi sculture in pietra raffiguranti volti umani, la cui reale funzione è stata oggetto di dibattito tra gli studiosi per molti anni. Ora però il mistero potrebbe essere stato Risolto.Come riporta il Daily Maille sculture potrebbero essere state realizzate per indicare i punti dell'isola in cui si trovavano fonti d'acqua dolce. Uno studio ...