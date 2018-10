Il ministero delle Finanze americano conferma nuovamente che la Cina non ha controllato

Ponti a rischio in Sardegna - il ministero delle Infrastrutture ai Comuni : 'Pensateci voi' : "Macelleria istituzionale contro i sindaci" A denunciare per primo lo "scaricabarile" di responsabilità sugli enti locali il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, in una lettera al suo ...

Def - da Berlino nessuna critica Il ministero delle Finanze ad Affari : Nessuno schiaffo e nemmeno un avvertimento dalla Germania, come qualcuno avrebbe potuto aspettarsi, al governo italiano dopo l'approvazione del Def che fissa il rapporto deficit/Pil al 2,4% per i prossimi tre anni. Berlino sceglie la linea del 'wait and see' Segui su Affaritaliani.it

Ma chi nomina i dirigenti del ministero dell'Economia e delle finanze? : Non secondo un principio di nomina politica dunque. Chi sono? Gli attuali capi dipartimento del Mef sono Alessandro Rivera, direttore generale del tesoro,, Daniele Franco, ragioniere generale dello ...

La resistenza del ministero delle Istituzioni : C'è "l'esclusivo interesse della nazione" che ha in mente Tria. E c'è "la manovra del popolo", con la richiesta, fatta filtrare dai Cinque Stelle e dalla Lega, di arrivare al 2,4% di deficit/Pil per coprire il reddito di cittadinanza, perché è evidente che i tagli non bastano. È un gioco duro, condotto come sempre con crescente tensione ed esibizione di muscoli. Alla fine al Tesoro sono convinti che l'accordo ...

'Pronti a cacciare le m... del Mef'. Ecco l'audio delle minacce di Casalino al ministero del Tesoro : 'O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia'. Così Rocco Casalino parla in un audio. Il contenuto è stato diffuso da diversi giornali, scatenando la polemica intorno al l portavoce di palazzo Chigi. I dem chiedono le sue dimissioni, ...

L'audio delle minacce di Rocco Casalino al ministero del Tesoro : Racconta a un interlocutore non identificato che il Movimento 5 Stelle è pronto a far scattare una "megavendetta" contro il ministero dell'Economia, colpevole di remare contro l'azione del governo. "...

Il ritrovamento delle 300 monete d'oro a Como per il ministero è un evento epocale : Le monete d'oro degli imperatori, trovate mercoledì durante uno scavo a Como "sono un patrimonio che deve appartenere a chi abita qui, quindi la destinazione naturale è la città con uno dei suoi musei". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, partecipando alla conferenza stampa in cui è stato mostrato il ritrovamento storico questa mattina a Milano. Un evento "epocale" ...

Toninelli annuncia l'assunzione di molti ingegneri al ministero delle Infrastrutture : “Sono arrivato in un ministro in cui non ci sono ingegneri, ci sono solo amministrativi e impiegati”. Lo ha detto il ministro delle delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. ?Toninelli ha poi rivelato alcuni particolari del prossimo decreto per la messa in sicurezza delle Infrastrutture in Italia: “Lo Stato deve sapere, attraverso una ...

Dino Giarrusso - ex inviato delle “Iene” e candidato col M5S - avrà un incarico al ministero dell’Istruzione : Dino Giarrusso, ex inviato della trasmissione Le Iene che si era candidato alle elezioni politiche con il Movimento 5 Stelle senza essere eletto, collaborerà con il ministero dell’Istruzione, ha annunciato il sottosegretario Lorenzo Fioramonti. Giarrusso, dice Fioramonti, «oltre che svolgere il The post Dino Giarrusso, ex inviato delle “Iene” e candidato col M5S, avrà un incarico al ministero dell’Istruzione appeared ...

Autostrade brucia sul filo di lana Toninelli e pubblica per intero il testo della convenzione in essere con il ministero delle ... : E vi dico di più: nelle prossime ore saranno via via online sul sito del ministero tutti gli atti delle altre convenzioni.» Autore Ugo Longhi Categoria Cronaca

“È successo prima del crollo del ponte”. Le cause : parla il ministero delle Infrastrutture : Un cedimento provocato da “una serie di concause” e non solo dalla rottura di uno strallo. Potrebbe esserci questo alla base del crollo del ponte Morandi, secondo quanto ricostruito dalla Commissione ispettiva del Mit, dopo il sopralluogo sulle macerie del ponte costruito nel 1967. prima di sgretolarsi, il colosso di cemento “non è caduto nella sua proiezione, prima si è storto e poi è caduto” ha spiegato il presidente ...