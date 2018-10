Il mercato immobiliare è ancora in una fase delicata

mercato immobiliare : cresce il costo delle case nuove : Negli ultimi 8 anni, il valore delle case è calato di oltre il 15%. A riportare questi dati poco rassicuranti sul Mercato immobiliare residenziale è l’Istat, che dal 2010 rileva l’andamento dei prezzi sia delle nuove abitazioni sia di quelle già esistenti. Ed è proprio questa distinzione di cui bisogna tenere conto nell’analizzare il report dell’Istituto Nazionale di Statistica. Segno + per le nuove abitazioni Nell’arco di tempo preso in ...

Australia : banca centrale RBA lascia tassi interesse invariati. mercato immobiliare rallenta - ecco dove : La banca centrale Australiana RBA, Reserve Bank of Australia, ha lasciato i tassi di interesse invariati all'1,5%. Nel comunicato che ha accompagnato l'annuncio, si legge che "il basso livello dei ...

USA - mercato immobiliare a due velocità : Teleborsa, - Segnali contrastanti giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati ad agosto sono balzati del 9,2% su base ...

mercato immobiliare - prezzi case meno cari nel Regno Unito : Teleborsa, - Secondo il rapporto mensile dell'Office for National Statistics , ONS, , che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, nel mese in esame i prezzi delle case hanno ...

mercato immobiliare italiano più lento che nel resto d'Europa : Il Mercato immobiliare viaggia a due velocità. Se in Europa marcia spedito, in Italia ancora arranca. Lo rivela l'European Outlook 2019 di "Scenari Immobiliari", che è stato presentato a Santa Margherita Ligure.I numeri del Mercato immobiliareA livello continentale il fatturato dovrebbe registrare una bella crescita, probabilmente nell'ordine dei dieci punti percentuali ed oltre. Migliorerà quindi ulteriormente la performance dell'anno scorso ...

Volvo 360C - l’ufficio su quattro ruote che influenzerà il mercato immobiliare – FOTO : E se un’automobile potesse influenzare i prezzi del mercato immobiliare? Secondo Volvo, la prospettiva non è così fantascientifica. Il costruttore svedese, infatti, ha presentato la nuova 360C, concept car a guida autonoma, elettrica e connessa: è ideata per trasformare l’abitacolo in uno spazio abitativo e rendere il tempo di viaggio utile per lavorare o riposare. Cosicché vivere vicino al proprio posto di lavoro non ...

Sardegna : il mercato immobiliare si conferma vivace : La Sardegna, e in particolare la Costa Smeralda, non sembrano aver conosciuto gli anni della crisi: qui la vendita e l’acquisto di immobili si mantengono su ritmi decisamente vivaci, specialmente per ciò che riguarda l’acquisto di seconde case per le vacanze. Un mercato che si fa via via più solido, forte del grande interesse da parte degli investitori stranieri, con gli asiatici in prima linea, alla ricerca di occasioni soprattutto per ciò che ...

USA - mercato immobiliare in ripresa a luglio : Teleborsa, - Segnali positivi giungono dal mercato edilizio degli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense, i nuovi cantieri avviati a luglio sono aumentati dello 0,9% su base ...