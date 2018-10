Il M5s scopre che il tunnel del Brennero non esiste e nemmeno gli piace

ilfoglio

: RT @lucianocapone: Quando Di Maio legge il decreto e scopre che la 'pace fiscale' è un condono. Ht @TheDiamondAge_S - M5S_No_Grazie : RT @lucianocapone: Quando Di Maio legge il decreto e scopre che la 'pace fiscale' è un condono. Ht @TheDiamondAge_S - cronacazzola : #Vignetta - #DiMaio scopre che la #pacefiscale è un #condono #satira #cronacazzola #politica #governo #m5s #lega… -

(Di giovedì 18 ottobre 2018) C’era una volta un “dossier molto importante”, essenziale per la “libera circolazione delle merci che ci sono in Italia”, o così almeno per il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli. Un dossier decisivo perché “sapete quanti imprenditori italiani – chiedeva ai giornalisti il