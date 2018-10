Il giorno più nero di Conte | l' Ue lo accerchia sulla manovra | bocciatura forse la

Un Allenatore al giorno : André Villas-Boas - il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea : André Villas-Boas è nato a Porto, il 17 ottobre 1977, è un allenatore di calcio portoghese. Grazie al successo ottenuto in Europa League nella stagione 2010-2011 alla guida del Porto, Villas-Boas è diventato il più giovane allenatore nella storia del calcio a vincere una coppa europea, a soli 33 anni e 213 giorni. Fino al 2013 era soprannominato The Special Two poiché veniva considerato l’erede di José Mourinho. SCARICA GRATIS L’APP ...

L’Uomo del giorno : Mesut Ozil - l’acquisto più costoso della storia dell’Arsenal : Mesut Ozil è nato a Gelsenkirchen, il 15 ottobre 1988, è un calciatore tedesco di origine turca, centrocampista dell’Arsenal. Prodotto del vivaio dello Schalke 04, ha vestito le maglie di Werder Brema, Real Madrid e Arsenal. I 53 milioni di euro spesi dagli inglesi per acquistarlo nell’estate 2013, lo hanno reso il calciatore tedesco più costoso della storia, di cui è considerato tra i più rappresentativi. Con la Nazionale ...

Consob - una poltrona vuota che scotta ogni giorno di più : Eppure ancora ieri dalle scarne informazioni raccolte presso il ministero dell'Economia, probabilmente anche a causa dell'assenza del ministro Tria impegnato nel vertice Fmi a Bali, non emergevano ...

Meteo - pioggia e maltempo in arrivo : «Giovedì il giorno più critico» Previsioni : Meteo CRONACA DIRETTA: PIOGGE E TEMPORALI già in atto. Evoluzione imminente. Ecco dove e cosa accadrà https://t.co/lCDTVy9Prw pic.twitter.com/v9BfyaDKyc - IL Meteo.it, @ilMeteoit, October 10, 2018 Le ...

Alessandro Siani - via a Napoli alle riprese del nuovo film : 'Il giorno più bello del mondo' : Sono iniziate ieri al Teatro Politeama di Napoli le riprese del nuovo film di Alessandro Siani, ' Il giorno più bello del mondo ' prodotto da Bartleby film con Vision Distribution in associazione con ...

Ed Sheeran l'artista più ricco al mondo : 85mila euro al giorno : Roma, 9 ott., askanews, - Ed Sheeran è l'artista più ricco del mondo, guadagna 85mila euro al giorno. A sancirlo è la rivista specializzata Forbes che lo aveva già incoronato qualche mese fa come l'artista che aveva guadagnato di più nel 2018. Lo scorso weekend ...

Vladimir Putin ha compiuto 66 anni : ecco cosa fa il presidente russo il giorno del suo compleanno. La scheda : Vladimir Putin ha compiuto 66 anni il 7 ottobre. Sul suo compleanno circolano sempre particolari aneddoti, come quando andò in Siberia a camminare o come quando partecipò a una partita di hockey e segnò sette reti. Quest’anno la festa è stata organizzata tenendo nascosto il luogo (sul Mar Nero, in ogni caso). Dunque relax per il presidente russo, che è stato raggiunto dall’amico Silvio Berlusconi. L'articolo Vladimir Putin ha ...

Tokio Tsukiji - l’ultimo giorno del mercato del pesce più importante del mondo : Ultimi giorni per lo storico mercato del pesce di Tsukiji. Dopo molti rinvii, sta per essere trasferito in una sede più moderna il mercato ittico più importante del mondo. Chiuderà i battenti definitivamente sabato 6 ottobre per traslocare in una nuova area commerciale. Lo spostamento, annunciato da tempo, segna la fine di un’epoca per uno dei più famosi e redditizi mercati ittici al mondo con un fatturato giornaliero attorno ai 12,6 milioni di ...

Golf - Koepka addolorato : “la tifosa colpita? Il giorno più brutto della mia vita - le starò vicino” : Il Golfista ha reso noto che offrirà il proprio aiuto alla tifosa e alla sua famiglia, dopo quanto accaduto nel corso della Ryder Cup “Il mio bulbo oculare è praticamente esploso“. La donna che è stata colpita da una pallina durante l’ultima Ryder Cup, ha raccontato così l’accaduto. Quel colpo le ha provocato un grave danno, la perdita dell’uso dell’occhio destro, ed ora minaccia di denunciare gli ...

Tutti i trucchi per far sembrare più grande un soggiorno piccolo : Spesso, soprattutto nelle case di recente costruzione, ci si trova a fare i conti con stanze dalle dimensioni limitate. E decorarle diventa una sfida. Ci sono però piccoli trucchi che – quelle stanze – possono farle sembrare più grandi, con risultati straordinari e con un senso di stupore per chiunque varchi la loro soglia. Chi li insegna, questi trucchi? Ovviamente, gli interior designer. Punto focale della casa, e cuore di ogni ...

Gianfranco D'Angelo : "Non posso vivere con 2mila euro di pensione. Ho lavorato giorno e notte - meritavo di più" : "Con duemila euro di pensione al mese non posso sopravvivere". Gianfranco D'Angelo ha 82 anni e calca i palchi e i set d'Italia da più di 50. Durante l'ultima puntata di Domenica Live le sue esternazioni hanno scatenato la polemica degli utenti di Twitter. "Lavoro da 60 anni, ma quello che percepisco non è niente rispetto a quello che pensavo di meritare, devo continuare a lavorare perché i soldi non bastano", ha detto ...

Le notizie più importanti del giorno – Clamoroso ribaltone alla Juventus : Le notizie più importanti del giorno – Annuncio shock di Marotta al termine della partita di campionato contro il Napoli. Il successo della Juventus nella gara di campionato è stato sconvolto dalla notizia che riguarda il dirigente bianconero, la decisione è stata quella di lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni il posto di Marotta dovrebbe essere preso da Fabio Paratici, decisione quasi definitiva del club ...