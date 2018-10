Il gap tra uomini e donne esiste eccome | caro Mazzola E ha radici economiche

Rc auto - decreto per eliminare gap prezzi tra diverse zone del paese : Il governo promette anche l'assicurazione auto 'equa', per eliminare le differenze che esistono in alcune zone del paese. La misura, secondo quanto si apprende da fonti governative, mentre è in corso ...

Seconda partnership tra Costa Crociere - Singapore Tourism Board e Changi Airport Group : Lim Ching Kiat, Managing Director di Changi Airport Group per Air Hub Development, ha dichiarato: 'Grazie agli ottimi collegamenti aerei di Changi Airport con più di 400 città in tutto il mondo, ...

Eni : "Chiudere gap energetico tra Nord e Sud del mondo" : Milano, 4 ott., AdnKronos, - C'è un urgente bisogno di chiudere il gap energetico tra Nord e Sud del mondo e garantire uno sviluppo equo e reale a tutti. Ma come? La tecnologia esponenziale, se ...

Napoli-Liverpool - Klopp : 'Ammiro Ancelotti - è una volpe. Non vedo un grande gap tra noi e gli azzurri' : Una gara affascinante, senza dubbio tra quelle più emozionanti dell'intera fase a gironi di Champions League . Subito Napoli-Liverpool nella seconda giornata del gruppo C, un match che promette ...

F1 - Wolff smonta le critiche : “Hamilton distratto dai suoi viaggi? Non credo - a Singapore ha spazzato tutti via” : Il team principal della Mercedes ha spento le illazioni su Hamilton, sottolineando come non sbagli un colpo nonostante i suoi lunghi viaggi Le critiche montano, Hamilton però non se ne cura. E vince, senza soluzione di continuità. I suoi lunghi viaggi restano sempre sotto i riflettori, nonostante il britannico continui a trionfare su tutti i circuiti del mondo. Photo4/LaPresse Sulla questione è intervenuto anche Toto Wolff, che ha espresso ...

F1 – Tra incredulità ed entusiasmo - Hamilton si deve ricrede su Singapore : “credevamo impossibile fare la pole qui ed invece abbiamo vinto” : Lewis Hamilton commenta a caldo il suo successo al Gp di Singapore: il pilota della Mercedes e tutto il suo entusiasmo dopo la gara Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul ...

F1 - analisi qualifiche GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton trascina la Mercedes - la Red Bull attende la gara - la Ferrari prova a non mollare : L’1:36.015 fatto segnare nella Q3 da Lewis Hamilton non sarà il suo miglior giro di sempre, ma non ci va molto lontano. Il campione del mondo in carica ha centrato una pole position che ha letteralmente dell’incredibile, dopo un fine settimana che lo aveva sempre visto rincorrere Ferrari e Red Bull. Oggi, invece, ancora una volta, la 79esima in carriera, ha conquistato la partenza al palo, ma con una prestazione ai limiti del ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...

F1 Gp di Singapore 2018 - il circuito cittadino tra il giorno e la notte : Al Marina Bay Street Circuit è il finlandese Kimi Raikkonen ha dominare la prima giornata di prove libere al Gran Premio di Singapore 2018. Iceman lancia così un segnale dopo l'ufficialità del suo ...

F1 – Terminate le FP3 a Singapore : Vettel straccia i rivali - lontanissime le due Mercedes [FOTO] : I due piloti della Ferrari chiudono al comando la terza sessione di prove libere, distanti Mercedes e Red Bull La Ferrari domina la terza sessione di prove libere del Gp di Singapore, facendo la voce grossa nell’ultimo impegno prima delle qualifiche ufficiali in programma nel pomeriggio italiano. Photo4/LaPresse Sebastian Vettel piazza un tempone, abbassando di molto il precedente record della pista e fermando il crono ...

Singapore : finora 1 - 6 secondi tra hyper e ultrasoft : La solita elevata evoluzione del tracciato ha caratterizzato la prima giornata di prove libere a Singapore: dopo aver provato in condizioni diurne in FP1, i piloti sono passati a quelle più rappresentative della seconda sessione in notturna, ovvero con il quadro che ritroveranno domenica in gara. Kimi Raikkonen ha ottenuto il miglior tempo di giornata […] L'articolo Singapore: finora 1,6 secondi tra hyper e ultrasoft sembra essere il ...

F1 - patatrac sfiorato a Singapore : Hamilton evita per miracolo un clamoroso tamponamento a Vettel [VIDEO] : Nel corso della seconda sessione di prove libere, Hamilton ha sfiorato Vettel in curva 14 rischiando di distruggere entrambe le monoposto La seconda sessione di prove libere avrebbe potuto regalare una coda polemica, causata da un incidente solo sfiorato tra Hamilton e Vettel. Ilpilota britannico, infatti, ha commesso un errore in frenata alla curva 14 rischiando di tamponare il tedesco, poco più avanti di lui. Una sbavatura che sarebbe ...