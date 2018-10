Il Fisco chiede 5 milioni di euro ai narcotrafficanti | tasse sui guadagni illeciti

Il Fisco chiede 5 milioni ?agli spacciatori di droga : L'Agenzia delle Entrate batte cassa anche con i trafficanti di droga. Dopo l'arresto di 24 persone in un blitz tra Trento e Brescia, il Fisco ha deciso di incassare quanto dovuto. Come riporta ilGiornale di Brescia, ai fermati è arrivata una vera e propria cartella esattoriale pesantissima: 5 milioni di euro che non sono stati mai dichiarati. Si tratta degli incassi no dichiarati tra il 2015 e il 2016. A questi vanno aggiunti anche gli ...